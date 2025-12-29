Πως θα μειωθούν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αεροπορία που θα επιτρέψει την υλοποίηση υποδομών και θα οδηγήσει στην αύξηση της χωρητικότητας, εξέλιξη που θα έχει αντίκτυπο και στις τιμές και στην ανάπτυξη, ζητεί μέσω του «Π» ο διευθύνων σύμβουλος της ACI Europe (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης), Όλιβερ Γιάνκοβεκ. Ο επικεφαλής της ACI Europe συνδέει ευθέως την ανάπτυξη των αεροδρομίων με την οικονομική ευημερία, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή και τονίζει ότι οι περιορισμοί χωρητικότητας και οι καθυστερήσεις σε κρίσιμες επενδύσεις λειτουργούν ως τροχοπέδη τόσο για τις τιμές όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο μεγάλο στοίχημα της απανθρακοποίησης, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος. Υπογραμμίζει ότι η πράσινη μετάβαση της αεροπορίας απαιτεί τεράστιους πόρους και ένα σταθερό, προβλέψιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης, ώστε η βιωσιμότητα να μην εξελιχθεί σε παράγοντα αποδυνάμωσης της συνδεσιμότητας. Ενόψει και της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όλιβερ Γιάνκοβεκ απευθύνει σαφές κάλεσμα για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στην αεροπορία, όπου η περιβαλλοντική φιλοδοξία θα συνδυάζεται με την ανάγκη για ανάπτυξη, επενδύσεις και ανθεκτικότητα. Για χώρες όπως η Κύπρος, καταλήγει, η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν είναι απλώς ζήτημα μεταφορών, αλλά προϋπόθεση οικονομικής επιβίωσης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Η ανάκαμψη της Κύπρου

Η τελευταία έκθεση της ACI EUROPE για τη συνδεσιμότητα επισημαίνει τις αλλαγές στη δυναμική των αεροπορικών δικτύων σε όλη την Ευρώπη. Πώς κατατάσσεται η Κύπρος όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και ποιες είναι οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξη των κόμβων και την περιφερειακή πρόσβαση στη μεταπανδημική φάση;

Η Κύπρος τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση όσον αφορά την ανάκαμψη της αεροπορικής συνδεσιμότητας σε σχέση με το 2019. Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου το 2025 είναι 8% υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019 και 13% υψηλότερη σε σύγκριση με το 2024, δείχνοντας μια ισχυρή και σταθερή ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Αυτό που κάνει αυτά τα αποτελέσματα ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι η κατακερματισμένη δυναμική της αγοράς στην οποία σημειώθηκαν. Μόνο οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα αεροπορικής συνδεσιμότητας του 2019, με την αεροπορική συνδεσιμότητα στην Ευρώπη να παραμένει συνολικά - 9% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά της αεροπορίας και η γεωπολιτική επαναπροσδιορίζουν την αεροπορική συνδεσιμότητα και, κυρίως, αυτή διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, τους κανονισμούς και τη φορολογία στον τομέα της αεροπορίας.

Τα αεροδρόμια και οι χώρες που επιτυγχάνουν σε αυτό το περιβάλλον είναι εκείνα που διαθέτουν υποστηρικτικές πολιτικές για την αεροπορία. Οι περισσότερες χώρες όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα παραμένει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα είναι χώρες όπου ισχύουν τιμωρητικοί φόροι επιβατών, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Είναι απλό: η αύξηση της συνδεσιμότητας είναι πιο αργή όπου οι φόροι αεροπορίας αποτελούν υψηλό ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου, πράγμα που τελικά σημαίνει ότι περισσότεροι φόροι ισοδυναμούν με λιγότερους επιβάτες και συνδεσιμότητα.

Τα οφέλη της συνδεσιμότητας

Τα αεροδρόμια περιγράφονται συχνά ως ισχυροί μοχλοί της τοπικής ανάπτυξης. Από τη δική σας οπτική γωνία, πώς μπορούν οι μικρότερες οικονομίες, όπως η Κύπρος, να μεγιστοποιήσουν τις οικονομικές επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία των αεροδρομίων;

Είναι αλήθεια ότι τα αεροδρόμια είναι οικονομικοί μοχλοί και μηχανές δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η μελέτη μας «Οφέλη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και των αεροδρομίων» το αποδεικνύει: τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και η αεροπορική συνδεσιμότητα δημιουργούν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 851 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ - συμπεριλαμβανομένων 44.300 θέσεων εργασίας μόνο στην Κύπρο. Για κάθε αύξηση +10% στην αεροπορική συνδεσιμότητα, παρατηρούμε αύξηση +0,5% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και μια σειρά κοινωνικοοικονομικών οφελών, όπως μείωση της φτώχειας κατά -14%, αύξηση της εκπαίδευσης κατά +9%, αύξηση της ισότητας των φύλων κατά +19% και αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή κατά +1,2%.

Η Κύπρος είναι μια οικονομία με έντονο τουρισμό και τα αεροδρόμια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό. Τα αεροδρόμια προσελκύουν επενδύσεις, καθώς οι εταιρείες συχνά επιλέγουν την τοποθεσία των εγκαταστάσεών τους με βάση την εγγύτητα σε ένα αεροδρόμιο: η συνδεσιμότητα είναι πάντα ένας βασικός παράγοντας. Βλέπω ότι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια θεωρούμε αυτή τη συνδεσιμότητα δεδομένη - εκτός Ευρώπης, οι κυβερνήσεις θέτουν την αεροπορική συνδεσιμότητα στο επίκεντρο των οικονομικών πολιτικών και των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων και αποκομίζουν τα οφέλη. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε πλήρως το τεράστιο οικονομικό δυναμικό των αεροδρομίων και της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Η αεροπορική αγορά

Οι συγκεντρώσεις των αεροπορικών εταιρειών, οι καθυστερήσεις στην παράδοση αεροσκαφών και τα προβλήματα χωρητικότητας αναδιαμορφώνουν την αγορά. Πώς επηρεάζουν αυτές οι τάσεις τις προοπτικές ανάπτυξης και τι σημαίνει αυτό για τις περιφερειακές αγορές, όπως η Κύπρος;

Είναι αναμφισβήτητο ότι μια σειρά εξωτερικών παραγόντων διαμορφώνουν τον αεροπορικό τομέα αυτή τη στιγμή. Εν ολίγοις, οι προοπτικές ανάπτυξης της Κύπρου απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας και της απόδοσης, πολιτικές επιλογές που υποστηρίζουν -αντί να τιμωρούν- τη συνδεσιμότητα, και υγιή ανταγωνιστική δυναμική που προσφέρει δίκαιες επιλογές και υπηρεσίες για τις περιφερειακές αγορές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αγορά έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια: οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πλέον ενοποιηθεί σε μεγάλους ομίλους που ελέγχουν περίπου το 60% της αγοράς. Αυτό τους προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στον σχεδιασμό των δρομολογίων και ακόμη και στο κλείσιμο δρομολογίων, κάτι που μπορεί να έχει δραματική επίδραση σε αγορές που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπως η Κύπρος. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροδρόμια πρέπει να γίνουν ελκυστικά - όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τη λειτουργική αποδοτικότητα και, φυσικά, τα ανταγωνιστικά τέλη αεροδρομίου.

Ταυτόχρονα, οι καθυστερήσεις στην παράδοση αεροσκαφών περιορίζουν την ικανότητα των αεροπορικών εταιρειών να προσθέσουν θέσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτό αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες να είναι εξαιρετικά αυστηρές όσον αφορά τη χωρητικότητα, κάτι που στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη δρομολογίων και την αύξηση της συχνότητας εκτός των περιόδων αιχμής. Όσον αφορά τα προβλήματα χωρητικότητας, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την έλλειψη εναέριου χώρου. Αν και το καλοκαίρι του 2025 παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024 -το οποίο σημείωσε τις χειρότερες καθυστερήσεις των τελευταίων 25 ετών- συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την επείγουσα αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις χρονοθυρίδες των αεροδρομίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα στον τρόπο χρήσης και προστασίας της χωρητικότητας. Το σύστημα αεροπορικών μεταφορών εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από ευνοϊκές συνθήκες και δεν διαθέτει ακόμη τα διαρθρωτικά, κανονιστικά και τεχνολογικά θεμέλια που απαιτούνται για βιώσιμη ανθεκτικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περιφερειακές αγορές όπως η Κύπρος, που βασίζονται στις αεροπορικές συνδέσεις ως βασική οικονομική και κοινωνική υποδομή, είναι ακόμη πιο ευάλωτες στις εξωτερικές αλλαγές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κακές ειδήσεις. Η Κύπρος είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς η ισχυρή ζήτηση μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε ανάπτυξη - όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η έκθεση της ACI EUROPE για το 2025 σχετικά με τις συνδέσεις δείχνει ότι η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα των συνδέσεων.

Κυπριακή προεδρία

Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ACI EUROPE στις Βρυξέλλες και ποια σημαντικά θέματα αεροπορίας αναμένετε να συμπεριληφθούν στην ευρωπαϊκή ατζέντα;

Θα υπάρξει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αεροπορία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πολιτική της ΕΕ δεν θα επικεντρώνεται μόνο στη βιωσιμότητα και την απανθρακοποίησης, που είναι σημαντικά από μόνα τους, αλλά ότι θα εξισορροπεί αυτές τις προσπάθειες με την κατάλληλη υποστήριξη του ρόλου της αεροπορίας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Υπάρχει μια σειρά από εντολές και κανονισμούς που καθοδηγούν την απανθρακοποίηση του τομέα, όπως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, καθώς και σαφείς εντολές για την ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας (SAF). Ωστόσο, μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε την οικονομική και κανονιστική υποστήριξη για να το επιτύχουμε αυτό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τεράστιο κόστος της αποκαρβονικοποίησης, το οποίο εκτιμάται σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για τον τομέα. Δεν μπορούμε να το αναλάβουμε μόνοι μας - και η ACI EUROPE θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα αεροδρόμια και να ενεργεί εκ μέρους τους. Υπάρχουν ενθαρρυντικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ. Το Σχέδιο Επενδύσεων για Βιώσιμες Μεταφορές στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της διαφοράς τιμής μεταξύ των SAF και των συμβατικών καυσίμων. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τελικά θα χρειαστούμε περισσότερη υποστήριξη.

Αναμένουμε να δούμε μια πολύ αναγκαία μεταρρύθμιση των 30ετών κανόνων για την κατανομή των χρονοθυρίδων και θα υποστηρίξουμε τη συνέχιση της φιλελεύθερης προσέγγισης «ανοιχτού ουρανού» στην αεροπορία. Ωστόσο, το βασικό μας αίτημα από την επικείμενη προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ είναι να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη χρηματοδοτική ρυθμιστική στήριξη σε επίπεδο ΕΕ και να θεωρηθεί η αεροπορία ως μέρος της ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την Κύπρο, μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές συνδέσεις, κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Η απανθρακοποίηση

Ο αεροπορικός τομέας αντιμετωπίζει πολλαπλές αλλαγές - ψηφιακές, περιβαλλοντικές και σχετικές με τη χωρητικότητα. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα επόμενα χρόνια και πώς βοηθά η ACI τα μέλη της να προετοιμαστούν;

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι η απανθρακοποίηση και, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το υψηλό κόστος που αυτή συνεπάγεται. Την περιγράφουμε ως «τη μητέρα όλων των προκλήσεων», διότι τελικά συνδέεται με την ικανότητά μας να λειτουργούμε και να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας. Την αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα: η μη τήρηση της δέσμευσής μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα αποτελούσε αποτυχία όχι μόνο για την αεροπορία, αλλά και για την κοινωνία, τους πολίτες και το κλίμα.

Κοιτώντας προς τα έξω, έχουμε επείγουσα ανάγκη να αναπτύξουμε την υποδομή των αεροδρομίων για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις χωρητικότητας - επί του παρόντος, οι κοινωνίες μας αγνοούν τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα αεροδρόμια στην οικονομική ανάπτυξη και ιδίως στον τουρισμό. Είναι επίσης απαραίτητο αυτή η υποδομή να είναι ανθεκτική, ιδίως έναντι των αυξανόμενων υβριδικών απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και τα περιστατικά που σχετίζονται με τα drones.

Η ACI EUROPE βοηθά τα μέλη της να προετοιμαστούν με διάφορους τρόπους: σε επίπεδο υπεράσπισης, αγωνιζόμαστε συνεχώς για καλύτερη οικονομική και πολιτική υποστήριξη των αεροδρομίων. Για παράδειγμα, η ανάγκη διατήρησης μιας φιλελεύθερης προσέγγισης στις αεροπορικές δραστηριότητες στην Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω απελευθέρωσης των αγορών που επί του παρόντος υπόκεινται σε ρυθμίσεις και περιορισμούς. Σε επίπεδο κοινότητας, φέρνουμε σε επαφή τα αεροδρόμια μέσω των επιτροπών, των φόρουμ, των ομάδων εργασίας και των ειδικών ομάδων δράσης μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με συνεργατικό πνεύμα.

Τα κυπριακά αεροδρόμια

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο δημόσιας-ιδιωτικής παραχώρησης μέσω της Hermes Airports για την ανάπτυξη των αεροπορικών της υποδομών. Από τη σκοπιά της ACI EUROPE, πώς αξιολογείτε την απόδοση και τη βιωσιμότητα τέτοιων πλαισίων παραχώρησης και θα μπορούσε αυτό το μοντέλο να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια;

Αυτό το είδος πλαισίου παραχώρησης αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς τα κράτη συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι απαραίτητα μέρος της ευθύνης τους να διαχειρίζονται τις λειτουργίες των αεροδρομίων ή να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη υποδομών.

Αυτά τα μοντέλα είναι ενδιαφέροντα, καθώς επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να μετατρέψουν μια δραστηριότητα που συχνά ήταν ζημιογόνα σε πηγή εσόδων για το κράτος. Στην Κύπρο, αυτό έχει αποδειχθεί πραγματική επιτυχία: περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ από τέλη παραχώρησης έχουν καταβληθεί στο κράτος στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου. Η είσοδος ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης επέτρεψε την εισαγωγή περισσότερης εμπορικής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στον τομέα των αεροδρομίων: αυτό είναι εμφανές στην ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών των αεροδρομίων σήμερα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο θα παραμείνει σε ισχύ. Οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης κάνουν πολύ καλή δουλειά στη λειτουργία και την ανάπτυξη των αεροδρομιακών υποδομών και, με τη σειρά τους, τα κράτη επωφελούνται από την επένδυση δημόσιων πόρων σε άλλους τομείς. Πρόκειται για μια συνεργασία που ωφελεί όλους.

Η Hermes Airports διατηρεί μια ισχυρή συνεργασία με την ACI EUROPE εδώ και πολλά χρόνια. Πώς θα περιγράφατε αυτή τη συνεργασία και με ποιον τρόπο έχει συμβάλει στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών ή στην υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των αεροδρομίων της Κύπρου στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο;

Από την ίδρυση της ACI EUROPE, η Hermes Airports είναι μέλος της - και μάλιστα πολύ ενεργό. Η Hermes συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο των επιτροπών και των φόρουμ μας: εμείς επωφελούμαστε από την τεράστια πρακτική εμπειρογνωμοσύνη της, ενώ η Hermes επωφελείται από εμάς σε ό,τι αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση και τις ευρωπαϊκές συνδέσεις. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Hermes Airports, Ελένη Καλογηρού, είναι μέλος του διοικητικού μας συμβουλίου εδώ και πολλά χρόνια και την ευχαριστούμε για τη συνεχή δέσμευσή της και την αφοσιωμένη υπηρεσία της. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για πολλά ακόμη χρόνια με τη Hermes Airports, ένας εξαιρετικού επιπέδου συνεργάτης.

Χωρητικότητα και τιμές εισιτηρίων

Παρατηρούμε ένα νέο κύμα επενδύσεων στην επέκταση της χωρητικότητας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Πώς επηρεάζουν αυτά τα έργα τις αεροπορικές τιμές και την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις μικρότερες νησιωτικές αγορές που εξαρτώνται από τον τουρισμό;

Η Ευρώπη φιλοξενεί τα μισά από τα πιο βαρυφορτωμένα αεροδρόμια του κόσμου, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες αεροπορικές τιμές, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει τη χωρητικότητα. Η κατασκευή νέων υποδομών είναι επομένως απαραίτητη για την προώθηση πιο ανταγωνιστικών αεροπορικών τιμών. Η ανάπτυξη της χωρητικότητας των αεροδρομίων είναι ένας τρόπος για να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική αγορά αερομεταφορών και, κατά συνέπεια, πιο προσιτές αεροπορικές τιμές, κάτι που με τη σειρά του έχει θετική επίδραση στον τουρισμό, καθώς αυξάνει τον αριθμό των επιβατών. Η επέκταση της χωρητικότητας και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών έχουν, επομένως, θεμελιώδη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα.



Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη παραμένουν ένα "καυτό" θέμα, ειδικά λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της περιορισμένης χωρητικότητας. Πώς βλέπει η ACI την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής προσιτότητας για τους επιβάτες και της οικονομικής βιωσιμότητας για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες;

Τελικά, το ζήτημα αυτό επιστρέφει στο θέμα της χωρητικότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αεροδρόμια έχουν υψηλά σταθερά λειτουργικά έξοδα και κάθε επιπλέον επιβάτης -και κάθε επιπλέον πτήση- είναι σημαντικός για ένα αεροδρόμιο, προκειμένου να μπορεί να καλύψει τα σταθερά του έξοδα. Επιπλέον, ενώ μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τις δραστηριότητές της αλλού, τα αεροδρόμια δεν μπορούν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε άλλη τοποθεσία: η μόνη επιλογή είναι να εργαστούν για να καταστήσουν την τοποθεσία τους πιο ανταγωνιστική. Υπάρχει επίσης ένα ορισμένο κόστος που σχετίζεται με την ποιότητα των υπηρεσιών. Δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση στον τερματικό σταθμό και στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών, ενώ παρατηρούμε επίσης ότι τα μέσα αεροναυτικά έσοδα ανά επιβάτη των αεροδρομίων της Ευρώπης έχουν μειωθεί σε πραγματικούς όρους από το 2016 σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους αεροδρομίων. Τα αεροδρόμια πρέπει να βρουν έναν τρόπο να εξισορροπήσουν την οικονομική προσιτότητα για τους επιβάτες και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και, τελικά, η αύξηση της χωρητικότητας είναι η μόνη λύση.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αντιμετώπιση της ζήτησης μέσω της επέκτασης των υποδομών επιτρέπει στα αεροδρόμια να κατανέμουν τα σταθερά τους έξοδα σε μια μεγαλύτερη βάση επιβατών, κάτι που αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι αεροδρομικές χρεώσεις με την πάροδο του χρόνου. Από την πλευρά της ACI EUROPE, οι επαρκείς και έγκαιρες επενδύσεις στη χωρητικότητα των αεροδρομίων είναι επομένως απαραίτητες όχι μόνο για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας για τους επιβάτες, αλλά και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας των αεροδρομίων της Ευρώπης και της συνδεσιμότητας που υποστηρίζουν.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον που αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις αεροπορικές συνδέσεις - αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, θεωρούμε τις αεροπορικές συνδέσεις δεδομένες. Χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο οικοσύστημα στο οποίο τα αεροδρόμια να μπορούν να επενδύουν, να αυξάνουν τη χωρητικότητα και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα, ενώ οι επιβάτες να επωφελούνται από περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικές τιμές. Υπό αυτή την έννοια, η βιώσιμη αύξηση της χωρητικότητας δεν έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική προσιτότητα: αποτελεί προϋπόθεση γι' αυτήν.