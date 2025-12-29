Ζελένσκι: «Όχι σε συνομιλίες με τη Ρωσία χωρίς συμφωνία Τραμπ-Ευρώπης»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκαλύπτει το προσχέδιο του πλαισίου ειρήνης, ζητά μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλείας και θέτει όρους για ενδεχόμενη συνάντηση με τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Β.Ζελένσκι: Θα γίνει συνάντηση με τη Ρωσία εάν ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε πλαίσιο ειρήνης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

