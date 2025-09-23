Πανευρωπαϊκό συνέδριο στην Κύπρο για εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες

Το πανευρωπαϊκό συνέδριο «Platforum 2025» διοργανώνει την Πέμπτη και Παρασκευή η ΣΕΚ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), φιλοξενώντας στη Λευκωσία συνδικαλιστές, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και πολιτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη.

Το συνέδριο επικεντρώνεται στην εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ΣΕΚ, η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την ενσωμάτωση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εργασία στις πλατφόρμες στα Εθνικά δίκαια, κάτι που θα καθορίσει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας για τα επόμενα χρόνια.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας η Συνομοσπονδιακή Γραμματέας της ETUC Tea Jarc,, καθώς και εκπρόσωπος του Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Εναρκτήρια παρέμβαση θα κάνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εργασίας της Γερμανίας και των Ισπανικών Επιθεωρητών Εργασίας για τις προκλήσεις στη ψηφιακή εποχή.

Εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν θα δώσουν την ευκαιρία σε εργαζόμενους, συνδικαλιστές και ειδικούς να ανταλλάξουν εμπειρίες και να διαμορφώσουν προτάσεις για το μέλλον, σε θέματα που αφορούν: τα Δικαιώματα των εργαζομένων στο πλαίσιο της σχετικής Οδηγίας, τη Δίκαιη εργασία και την αλγοριθμική διαχείριση: υπευθυνότητα, διαφάνεια και αξιολόγηση επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, το Οικονομικό όραμα με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εργασία στις πλατφόρμες και πέρα από αυτήν, Νομολογία και δικαστικές αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της εργασίας σε πλατφόρμες στην Ευρώπη.

«Η πραγματοποίηση του «Platforum 2025» στην Κύπρο δεν είναι μόνο τιμή για το συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας. Αποτελεί χρυσή ευκαιρία να ακουστεί δυνατά η φωνή των εργαζομένων στον ευρωπαϊκό διάλογο. Μέσα από τις παρεμβάσεις, τις συζητήσεις και τα εργαστήρια, στόχος η προώθηση δίκαιων κανόνων, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όσων εργάζονται στις πλατφόρμες και η χάραξη μια συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον», τονίζει η ΣΕΚ.