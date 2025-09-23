Υπό κράτηση δύο νεαρές ηλικίας 18 και 17 ετών για υπόθεση κλοπής

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία για αύριο

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για  έξι μέρες εναντίον 18χρονης και τρεις μέρες εναντίον 17χρονης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «σύμφωνα με καταγγελία που έγινε χθες Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο ΤΑΕ Λάρνακας από 39χρονο, την ίδια ημέρα, κλάπηκε το όχημα του, το οποίο είχε ενοικιάσει μέσω εφαρμογής. Εντός του οχήματος υπήρχε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας φάκελος που περιείχε το χρηματικό ποσό των 8 χιλιάδων ευρώ».

Ο 39χρονος εντόπισε το όχημα του μέσω εφαρμογής, ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, «προέκυψε μαρτυρία εναντίον 18χρονης και 17χρονης, οι οποίες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης. Από έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της Αστυνομίας, σε ανοικτό χώρο στη Λάρνακα, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ».

Οι δύο παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον της 18χρονης διάταγμα κράτησης για έξι μέρες και εναντίον της 17χρονης διάταγμα κράτησης τριών ημερών.  

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

