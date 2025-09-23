Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια σε Κοινοτάρχες της Τηλλυρίας

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), που εκπονείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παρουσιάστηκε στους Κοινοτάρχες του Συμπλέγματος Τηλλυρίας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στα Γραφεία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων με συμμετοχή του του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.

Σε ανακοίνωση Τύπου διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα εφαρμόζεται με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και το σχέδιο που παρουσιάστηκε εκπονήθηκε για τις Κοινότητες του Συμπλέγματος Τηλλυρίας (Κάτω Πύργος, Μοσφίλι, Πάνω Πύργος, Παχύαμμος, Πηγένια).

Προστίθεται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση τοπικών δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων, μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι τοπικές αρχές που το υπογράφουν θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα, στην επικράτειά τους, κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με το έτος αναφοράς μέχρι το 2030, καθώς και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, συμπληρώνεται.

Στην ανακοίνωση Τύπου αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκαν επίσης τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τις Κοινότητες από την υιοθέτηση του Σχεδίου, όπως η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων, και, σε βάθος χρόνου, η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας της Τηλλυρίας μέχρι το 2050, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και ανθεκτικότητα για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, προστίθεται πως το ΣΔΑΕΚ περιλαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα/δράσεις, όπως η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας που ήδη προωθείται στην περιοχή, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, βιώσιμη κινητικότητα, και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι ευκαιρίες άντλησης πόρων και χρηματοδότησης των δράσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και από κρατικούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι Κοινοτάρχες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για υιοθέτηση και εφαρμογή του Σχεδίου. Ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας και Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Νίκος Κλεάνθους υπενθύμισε ότι η απόφαση για μια «Κλιματικά Ουδέτερη και Πράσινη Τηλλυρία» είχε ληφθεί ομόφωνα τον Μάρτιο του 2024, καλώντας τότε την Επίτροπο να συντονίσει την προσπάθεια.

