Διεθνής Πορεία Αγάπης για την Τρίτη Ηλικία

Με βαθιά συγκίνηση και αληθινή περηφάνια σας καλούμε να ενώσουμε τις φωνές και τα βήματά μας στη Διεθνή Πορεία Αγάπης για την Τρίτη Ηλικία, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο γραφικό χωριό Φοινί.

Η Πορεία, τελώντας υπό την αιγίδα του European Seniors’ Union (ESU), αποτελεί ένα διεθνές κάλεσμα σεβασμού και αγάπης για τους ανθρώπους που με τον αγώνα και τη σοφία τους οικοδόμησαν τον κόσμο μας. Διοργανώνεται από την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου (ΟΠΡΕΠΟ), το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φοινιού (ΣΚΕΦ) με συνδιοργανωτές το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και την πολύτιμη στήριξη θεσμών και φορέων που αγκαλιάζουν την Τρίτη Ηλικία όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Αστυνομία Κύπρου.

Θέλουμε να τιμήσουμε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τους μεγαλύτερους σε ηλικία συνανθρώπους μας, αλλά και να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η γήρανση δεν είναι βάρος, αλλά προοπτική, εμπειρία και δύναμη. Η δική σας παρουσία θα δώσει μεγαλύτερη αξία σε αυτή την προσπάθεια και θα δυναμώσει το όραμά μας για μια κοινωνία που αγκαλιάζει την ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γήρανση.

Η διαδρομή μας, μήκους δύο χιλιομέτρων, ξεκινά από το προαύλιο της Περιφερειακής Στέγης Ηλικιωμένων Φοινιού και καταλήγει στο ιστορικό Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, που στέκει αγέρωχο από τον 16ο αιώνα. Εκεί θα τελεστεί δέηση και θα ακολουθήσει γιορτή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δεξίωση, απονομή πλακετών και παραδοσιακή παρασκευή παλουζέ από εθελοντές.

Ας περπατήσουμε όλοι μαζί για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης, σεβασμού και αλληλεγγύης. Η φωνή μας μπορεί να γίνει η φωνή όλων των ηλικιωμένων της Κύπρου.