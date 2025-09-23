Ο Φαίδωνας Φαίδωνος απαντά στον «Φιλελεύθερο»: Δεν εκθέτουν την Κύπρο οι δημόσιες καταγγελίες

Με αιχμηρή γραπτή δήλωση απάντησε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του «Φιλελεύθερου», με τίτλο «Στοχοποίησε την Κύπρο ο Φαίδωνας». Το άρθρο κατηγορούσε τον Δήμαρχο ότι, μέσω δημόσιων δηλώσεών του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έβαλε την Κύπρο στο στόχαστρο ξένων μέσων ενημέρωσης. Ο κ. Φαίδωνος απάντησε σε έντονο ύφος, κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση από μέσα ενημέρωσης που έχουν, όπως υποστηρίζει, οικονομική εξάρτηση από τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Φαίδωνα Φαίδωνος

Η εφημερίδα Φιλελεύθερος που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο ανήκει σε επιχειρηματία που την αγόρασε πρόσφατα και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας Forex. Δεν είναι τυχαία, λοιπόν, ή αντίδραση όσων εξαρτώνται από την διατήρηση ενός χαλαρού εποπτικού πλαισίου. Όταν ο ιδιοκτήτης ΜΜΕ είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης τέτοιων εταιρειών, να το αποτέλεσμα. Να μας κατηγορούν επειδή μιλήσαμε δημόσια.

Να μας κουνάνε το δάκτυλο πως τάχα εκθέτουμε την Κύπρο, για να καταφέρουν να διασώσουν «τρύπες» στη νομοθεσία και να κρατήσουν τις εποπτικές μας αρχές ξεδοντιασμένες. Έπρεπε να είναι ευπρόσδεκτος ο διεθνής έλεγχος. Και η αλήθεια είναι μία: Δεν εκθέτουν την Κύπρο οι δημόσιες καταγγελίες. Την εκθέτουν αυτοί που την εκμεταλλεύονται για να συνεχίσουν τις παράνομες πρακτικές τους χωρίς επιπτώσεις. Αυτοί αμαυρώνουν διεθνώς την εικόνα της Κύπρου. Όχι όσοι μιλούν έντιμα και με ευθύνη.