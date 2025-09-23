Σικάγο: Εκατοντάδες κολύμπησαν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα στον ποταμό της πόλης

Ένα ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στο Σικάγο, καθώς περίπου 300 άνθρωποι βούτηξαν χθες στα νερά του ποταμού της πόλης, συμμετέχοντας στον πρώτο επίσημο κολυμβητικό αγώνα που διοργανώνεται μετά από σχεδόν 100 χρόνια. Η εικόνα θα φάνταζε αδιανόητη για τους κατοίκους προηγούμενων δεκαετιών, όταν ο ποταμός θεωρούνταν ένας από τους πιο μολυσμένους υδάτινους δρόμους του πλανήτη.

Για δεκαετίες ο ποταμός Σικάγο είχε μετατραπεί σε αποδέκτη λυμάτων και αποβλήτων από σφαγεία και βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη φήμη του «απαγορευμένου» και να προκαλεί επιδημίες χολέρας και τυφοειδούς. Η κατάσταση άλλαξε μετά τη δεκαετία του ’70, όταν οι ΗΠΑ ψήφισαν τον Clean Water Act και ενίσχυσαν τον ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), θέτοντας αυστηρούς περιορισμούς στη ρύπανση των ποταμών.

Σταδιακά, με επενδύσεις σε υποδομές, εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και την επιστροφή ειδών όπως κάστορες, χελώνες και δεκάδες είδη ψαριών, ο ποταμός άρχισε να ξαναβρίσκει τη φυσική του ισορροπία.

Chicago River Swim, first time in nearly a century pic.twitter.com/jAMXziPQca — Lynn Becker (@LynnBecker) September 21, 2025

Η εκδήλωση, με την ονομασία A Long Swim, κάλυψε απόσταση ενός μιλίου, με τους συμμετέχοντες να φορούν στολές και να φέρουν μαζί τους πλωτές σημαδούρες ασφαλείας. Το νερό είχε ελεγχθεί τις προηγούμενες εβδομάδες και κρίθηκε καθαρό σύμφωνα με τα πρότυπα της EPA.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και η Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Ολίβια Σμόλιγκα, η οποία έδωσε έναν αγωνιστικό τόνο στην εκδήλωση. «Είναι εντυπωσιακό ότι η πόλη καθάρισε τον ποταμό και σήμερα μπορούμε να έχουμε έναν αγώνα μέσα του. Είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε.

Από «βούρκο» σε σημείο αναφοράς

Η εικόνα εκατοντάδων κολυμβητών στον ποταμό, κάτω από τους ουρανοξύστες της πόλης, αποτελεί σύμβολο της περιβαλλοντικής ανάκαμψης του Σικάγο. Ο Doug McConnell, συνιδρυτής του A Long Swim και διοργανωτής της εκδήλωσης, τόνισε ότι δούλευε πάνω από μια δεκαετία για να γίνει το όραμα πραγματικότητα. «Η ψυχολογία των κατοίκων ήταν ότι το ποτάμι είναι άβατο. Σήμερα αποδεικνύουμε το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά.

Το κολύμπι στον ποταμό Σικάγο έρχεται να προστεθεί σε μια διεθνή τάση, καθώς πόλεις όπως το Παρίσι, το Μόναχο και το Άμστερνταμ επαναφέρουν την κολύμβηση στα αστικά ποτάμια τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ωστόσο ότι η πρόοδος δεν είναι δεδομένη και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, καθώς πολιτικές αποφάσεις που αποδυναμώνουν τη νομοθεσία για τα ύδατα μπορούν να φέρουν πισωγυρίσματα.

Για τους κατοίκους του Σικάγο, πάντως, η χθεσινή μέρα ήταν ιστορική: ένα ποτάμι που κάποτε αποκαλούσαν «βρωμερό» έγινε και πάλι σημείο ζωής, άθλησης και υπερηφάνειας.

Πηγή: lifo.gr