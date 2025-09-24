Σοβαρό τροχαίο με τετράτροχη στο Παραλίμνι - Στο ΓΝ Λευκωσίας ο 50χρονος συνεπιβάτης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Πενηντάχρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 17:00 χθες 19χρονος οδηγούσε τετράτροχη μοτοσικλέτα, σε δρόμο στο Παραλίμνι, έχοντας συνεπιβάτη τον 50χρονο πατέρα του.

Σε σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Όπως σημειώνεται, ο 19χρονος και ο 50χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ο 19χρονος υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο. Ο 50χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά την υπόθεση.

