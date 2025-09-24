Σοβαρό τροχαίο με τετράτροχη στο Παραλίμνι - Στο ΓΝ Λευκωσίας ο 50χρονος συνεπιβάτης

Πενηντάχρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 17:00 χθες 19χρονος οδηγούσε τετράτροχη μοτοσικλέτα, σε δρόμο στο Παραλίμνι, έχοντας συνεπιβάτη τον 50χρονο πατέρα του.

Σε σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Όπως σημειώνεται, ο 19χρονος και ο 50χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ο 19χρονος υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο. Ο 50χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά την υπόθεση.