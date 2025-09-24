Πετρίδης και Προύντζος ζητούν καθαρή απόφαση από το ΥΠΟΙΚ - Φανερωμένη και Ελένειο στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Λευκωσίας [ηχητικό]

Στον πυλώνα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας εντάσσει τη Φανερωμένη και το εμβληματικό σχολείο της ο τέως Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107,6 και 97,6.

Όπως τόνισε ο κ. Πετρίδης, το αρχικό πλάνο δεν περιοριζόταν μόνο στη Φανερωμένη και τη παραχώρηση του σχολείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά περιλάμβανε φοιτητικές εστίες, αναπαλαίωση παλαιών κτηρίων, ανακαινίσεις σχολείων όπως του Αγίου Κασσιανού, Αγίου Αντωνίου και Ελένειου, καθώς και χορηγίες για επιχειρηματικότητα. «Ήταν μια προσπάθεια να επανεύρει την αίγλη της η Λευκωσία», σημείωσε. Ο κ. Πετρίδης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την καθυστέρηση στη μεταφορά της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φανερωμένη. «Το κόστος ανέβηκε στα 16 εκατομμύρια πολύ περισσότερα απ' ότι ήταν το αρχικό εκτιμώμενο ποσό, ενώ οι άδειες εκδόθηκαν εδώ και καιρό. Το έργο στάλθηκε και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν εγκρίθηκε, να τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Θα προχωρήσει; Αν δεν υπάρχει η θέληση, ας δοθεί αλλού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν γύρω από το ΕΚΠΑ και το Ελένειο Σχολείο, ο τέως υπουργός τόνισε πως το κράτος έχει την ευχέρεια να αποφασίσει πού θα παραχωρήσει χώρους. «Είναι τιμή μας που το ΕΚΠΑ θέλει να έρθει στη Λευκωσία. Δεν βλέπω το κακό να υπάρχουν διαφορετικά πανεπιστήμια στο κέντρο της πόλης», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα διεθνείς πρακτικές όπου ιστορικά κέντρα φιλοξενούν πανεπιστημιακές σχολές.

«Η νέα μεγάλη ευκαιρία της Λευκωσίας – Το ΥΠΟΙΚ πρέπει να αποφασίσει»

Τη σημασία της έλευσης του ΕΚΠΑ στο Ελένειο Σχολείο και της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στον ιστορικό πυρήνα της Λευκωσίας υπογράμμισε με την σειρά του, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, Χαράλαμπος Προύντζος, μιλώντας στον Πολίτη 107,6 και 97,6. Όπως ανέφερε, μια περιοχή που μέχρι πρότινος στερούνταν προοπτικής, σήμερα γνωρίζει «κατασκευαστικό οργασμό», με την τοπική κοινωνία να προσδοκά τη μεγάλη πανεπιστημιακή κάθοδο στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Προύντζος υπενθύμισε ότι με την τετραμερή συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Δήμου Λευκωσίας, Αρχιεπισκοπής και Πανεπιστημίου Κύπρου διατέθηκε κονδύλι 25 εκατομμυρίων ευρώ από την Πολεοδομία, ενώ ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δαπάνες. Ωστόσο, τόνισε, χάθηκαν 16 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να αποφασίσει. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω, ενώ φτιάξαμε ήδη τις εστίες. Είναι η νέα μεγάλη ευκαιρία της πόλης», υπογράμμισε. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ο Δήμος παραμένει «απόλυτα δεσμευμένος» στη συμφωνία, καλώντας το ΥΠΟΙΚ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το μέλλον του έργου.

