Διαδικτυακή απάτη σε βάρος 74χρονης στη Λεμεσό

Χρηματικό ποσό 18 χιλιάδων ευρώ απώλεσε 74χρονη, κάτοικος Λεμεσού, αφού εξαπατήθηκε από άγνωστο της πρόσωπο, μέσω συνομιλίας στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 74χρονη κατήγγειλε ότι κατά τη συνομιλία που είχε, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2025, με άγνωστό της πρόσωπο, σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, πείστηκε να προχωρήσει σε αριθμό τραπεζικών εμβασμάτων σε ξένο λογαριασμό.

Συνολικά η παραπονούμενη απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους €18.000, νομιζόμενη ότι θα της επιστρεφόταν πίσω, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβεί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

