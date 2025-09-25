Οι Τουρκοκύπριοι αντιστέκονται: Ακύρωση «πειθαρχικού κώδικα» για μαντήλα στα σχολεία από «συνταγματικό» στα κατεχόμενα

Δεν έχει αρμοδιότητα το «υπουργικό συμβούλιο» να συντάξει τον «πειθαρχικό κώδικα» αποφάσισε το «συνταγματικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα, χωρίς να κρίνει εάν το περιεχόμενό του είναι «αντισυνταγματικό» ή αντιβαίνει στον κοσμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Η συντεχνία των τ/κ καθηγητών (KTOEÖS) είχε προσφύγει στο «δικαστήριο» ενάντια στην αλλαγή του «πειθαρχικού κώδικα» από το «υπουργικό» που επιτρέπει την χρήση της μαντήλας στα λύκεια.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της συντεχνίας των καθηγητών, Σελμά Εϊλέμ το «δικαστήριο» κατά την αξιολόγηση του κοσμικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και της ισότητας, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο «κώδικας» δεν ήταν «αντισυνταγματικός». Ωστόσο, ακύρωσε τον «κώδικα» με το σκεπτικό ότι ήταν «αντισυνταγματικός» όσον αφορά την εξουσία της «εκτελεστικής εξουσίας» να περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες με «διάταγμα».

Πριν από την ανακοίνωση της απόφασης, οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών προσήλθαν στο «δικαστήριο» φωνάζοντας «Η Κύπρος είναι κοσμική και θα παραμείνει κοσμική». Ένα άτομο φώναζε συνθήματα όπως «Αυτό είναι ένα τουρκοκυπριακό κράτος, ένα μουσουλμανικό τουρκικό κράτος» και «Τα παιδιά μας θα σωθούν από τα χέρια σας». Μετά την παρέμβαση της «αστυνομίας», το άτομο αυτό δήλωσε ότι, όπως και οι εκπαιδευτικοί, είχε και αυτός το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί.

Η κ. Εϊλέμ ευχαρίστησε το «δικαστήριο» που έκρινε τον «κώδικα» αντισυνταγματικό. «Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς μας που αγωνίστηκαν παρά τις πιέσεις και τις απειλές, όλους τους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών κομμάτων που στάθηκαν στο πλευρό μας, και τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους για να προστατεύσει τα κορίτσια μας», είπε.

Μετά την απόφαση του «δικαστηρίου», ο δικηγόρος της συντεχνίας, Οντζέλ Πολλιί ανέφερε ότι το «υπουργικό συμβούλιο» θέσπισε «κανονισμούς» για θέματα που δεν έχει αρμοδιότητα αι υποστήριξε ότι το «υπουργικό» δεν αναγνωρίζει το «σύνταγμα» του ψευδοκράτους. «Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι θέλουν να ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα αυτό θα μπορεί να συζητηθεί στη «βουλή» και είπε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

ΚΥΠΕ