Με ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Με ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 287,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,03%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,59 μονάδες με πτώση 1,05%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €587.936.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 8,61% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,67%, ενώ ακολούθησε η Κύρια Αγορά με μείωση 0,77%. Στον αντίποδα, οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν με άνοδο 0,29%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €257.544 (τιμή κλεισίματος €7,92 – πτώση 0,75%), της Top Kinisis Travel με όγκο συναλλαγών €158.434 (τιμή κλεισίματος €0,23 - πτώση 4,17%), της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών €43.110 (τιμή κλεισίματος €2,42 – χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €30.591 (τιμή κλεισίματος €1,68 – άνοδος 0,30%) και της ΚΕΟ με όγκο συναλλαγών €25.965 (τιμή κλεισίματος €2,70 - πτώση 3,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 129.

