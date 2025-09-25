Μέτωπο με το Fox News άνοιξε η Άγκυρα για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Και καπνός και φωτιά φαίνεται τελικώς πως υπάρχει στην κόντρα που έχει ανοίξει ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ ή πιο συγκεκριμένα στα δύο μέτωπα που συγκροτούν από τη μία ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και το Fox News και από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η τουρκική Προεδρία.

Η σπίθα που έγινε φωτιά

Ο Τούρκος Πρόεδρος παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα αποκλειστική συνέντευξη στο Αμερικανικό δίκτυο και συγκεκριμένα στον Μπρετ Μπάιερ αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός παρουσιαστής και δημοσιογράφος έθεσε ερώτημα στον Τούρκο Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει λύση στα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Γάζα και Ουκρανία. Η απάντηση του Τούρκου προέδρου – την οποία προβάλει με μεταγλώττιση το Αμερικανικό δίκτυο καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν απαντά στην τουρκική – εμφανίζεται να είναι μία ευθεία επίθεση στον Λευκό Οίκο στην οποία ο Ερντογάν υπογραμμίζει πως ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει από την αρχή της Προεδρίας του πως θα τερματίσει τόσο τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες αργότερα ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε στο ίδιο μέσο στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης και απάντησε ευθέως στις αναφορές του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα με τρόπο που έκανε για πρώτη φορά ορατή όχι μία απλή ενόχληση – αλλά και έναν σημαντικό προβληματισμό από την πλευρά της Ουάσιγκτον λίγο πριν την διμερή συνάντηση των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα ο Ρούμπιο τόνισε πως ο Τραμπ παραμένει ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη, τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση της Γάζας. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ, επιχειρώντας να αναδείξει την ηγετική του θέση ως παγκόσμιου διαμεσολαβητή.

Η θέση στα δεξιά του Τραμπ και η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος

Λίγο μετά την κλιμάκωση της έντασης ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το «παρών» και ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην συνάντηση των χωρών του Αραβικού κόσμου και της Μέσης Ανατολής με την Γάζα και την κρίση που μαίνεται να αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να έχει στο πλευρό του τον Τούρκο Πρόεδρο και όχι το Κατάρ σε μία κίνηση που τόσο η τουρκική όσο και η αμερικανική διπλωματία ερμήνευσαν ως το τέλος της συγκεκριμένης «όξυνσης».

Όλα αυτά φαίνεται πως δεν ήταν παρά μόνο κινήσεις στην αμερικανική σκακιέρα καθώς το Fox News και ο ίδιος Μπρετ Μπάιερ μετέφεραν δημόσια ανακοίνωση από τον επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκίας στην Πρωτεύουσα των ΗΠΑ στο οποίο η Τουρκική πλευρά υπαινίσσεται πως το Αμερικανικό δίκτυο ευθύνεται για το ψυχρό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ «χάθηκε στην μετάφραση».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά αναφέρει: «Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων υπήρξε αντικείμενο απώλειας νοήματος κατά την μετάφραση. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε έμφαση στο ότι το τέλος των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις και κόστος και τόνιζε την συμβολή και τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση».

Το δίκτυο διά του δημοσιογράφου υπογράμμισε πάντως σε απάντηση προς την Άγκυρα πως: «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» δίνοντας τον τόνο και από τον Λευκό Οίκο για τα όσα αναμένονται αργότερα σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.

