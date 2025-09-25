«Δεύτερη Ματιά»: Τρεις νομικοί αναλύουν στον «Π» την απόφαση Γενικού Εισαγγελέα για Οδυσσέα (ηχητικό)

Τη δική τους ερμηνεία στην ανακοίνωση του γενικού Εισαγγελέα ότι, δεν θα προχωρήσει σε ποινική δίωξη κατά του τέως γενικού Ελεγκτή, αναπτύσσουν στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» και την Άντρη Δανιήλ, στο ραδιόφωνο του «Π», οι τρεις νομικοί, Γιώργος Χριστοφίδης, Κρις Τριανταφυλλίδης και Σίμος Αγγελίδης.

Κρις Τριανταφυλλίδης: Έπρεπε να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη η υπόθεση

Την εκτίμηση ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα έπρεπε να ασκήσει δίωξη από τη στιγμή που διαπιστώθηκε διάπραξη ποινικών αδικημάτων, εξέφρασε ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, σημειώνοντας ότι, όλα τα υπόλοιπα είναι μετριαστικοί παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση καταδίκης. Αν ήμουν Οδυσσέας ανέφερε, θα ήθελα να οδηγηθεί η υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Γιώργος Χριστοφίδης: Δαμόκλειος σπάθη η "δεύτερη ευκαιρία"

Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε τη μη δίωξη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για λόγους δημοσίου συμφέροντος δήλωσε ο νομικός Γιώργος Χριστοφίδης, τονίζοντας ότι, ο ίδιος δεν κατανοεί, αν ο ποινικός κώδικας από μόνος του παρέχει δεύτερες ευκαιρίες, ούτε με ποιο τρόπο το κράτος δικαίου ή η ισονομία εξασφαλίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι αναχρονιστικές σημείωσε ο κύριος Χριστοφίδης,, καθώς όπως σημείωσε, δημιουργούν στοιχεία εξαρτήσεων ή φόβου ως προς τις μελλοντικές ενέργειες.

Σίμος Αγγελίδης: Ο Γενικός Εισαγγελέας ενήργησε συνταγματικά

Ο Γενικός Εισαγγελέας εφάρμοσε το συνταγματικό του δικαίωμα και έχει την απόλυτη εξουσία, προς το δημόσιο συμφέρον, να ασκεί κατά την κρίση του την απόσυρσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή να διατάζει τη δίωξη, δήλωσε ο νομικός Σίμος Αγγελίδης. Χαιρέτισε την έκδοση της αιτιολόγησης της απόφασης, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για τη διατύπωση που περιέχει η απόφαση. Είναι περίεργο να περιέχει προειδοποίηση. Στο μέλλον σημείωσε ο κύριος Αγγελίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας δικαιούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα, χωρίς προειδοποίηση.