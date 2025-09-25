Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στη Λεμεσό οι περισσότεροι μεθυσμένοι οδηγοί, στην Πάφο οι μαστουρωμένοι

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τροχαίας που διαβίβασε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου κόβει τα περισσότερα εξώδικα πρόστιμα

Άκρως ενδιαφέροντα δεδομένα προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή για τις τροχαίες παραβάσεις το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, για την περίοδο 2020–2024.

Πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Τροχαία Αρχηγείου Αστυνομίας έκοψαν τα περισσότερα εξώδικα πρόστιμα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους στις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, με σημαντική διαφορά.

Τα εξώδικα πρόστιμα που εκδόθηκαν κατά την τελευταία τετραετία ανέρχονται συνολικά σε 442.016, χωρίς να περιλαμβάνονται σ’ αυτά τα πρόστιμα που εκδόθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης στους δρόμους.

Μια άλλη εξίσου σημαντική διαπίστωση που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας είναι ότι οι περισσότεροι μεθυσμένοι οδηγοί καταγγέλθηκαν στη Λεμεσό, ενώ οι περισσότεροι οδηγοί υπό την επήρεια ναρκωτικών εντοπίστηκαν στην Πάφο. Η Λεμεσός σημειώνει τις περισσότερες καταγγελίες για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ενώ τους περισσότερους ραλίστες οδηγούς συναντά κανείς στην Επαρχία Λάρνακας. Η Ελεύθερη Αμμόχωστος καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις για παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων.

Οι πίνακες που δημοσιεύουμε είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικοί.

Συγκεκριμένα:

*Για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης εκδόθηκαν 16.988 εξώδικα πρόστιμα.

*Για το αδίκημα της οδήγησης με μη ελεύθερα χέρια (χρήση κινητού τηλεφώνου) – 37.619 εξώδικα πρόστιμα.

*Για παραβίαση των ορίων ταχύτητας – 350.235 εξώδικα πρόστιμα.

*Για το αδίκημα της παράλειψης χρήσης συστημάτων συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας/παιδικά καθίσματα/ανυψωτικά καθίσματα) – 37.174 εξώδικα πρόστιμα.

*Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών – 4.975 καταγγελίες.

 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑπρόστιμαΑΛΚΟΟΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα