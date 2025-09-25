Στη Λεμεσό οι περισσότεροι μεθυσμένοι οδηγοί, στην Πάφο οι μαστουρωμένοι

Άκρως ενδιαφέροντα δεδομένα προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή για τις τροχαίες παραβάσεις το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, για την περίοδο 2020–2024.

Πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Τροχαία Αρχηγείου Αστυνομίας έκοψαν τα περισσότερα εξώδικα πρόστιμα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους στις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, με σημαντική διαφορά.

Τα εξώδικα πρόστιμα που εκδόθηκαν κατά την τελευταία τετραετία ανέρχονται συνολικά σε 442.016, χωρίς να περιλαμβάνονται σ’ αυτά τα πρόστιμα που εκδόθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης στους δρόμους.

Μια άλλη εξίσου σημαντική διαπίστωση που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας είναι ότι οι περισσότεροι μεθυσμένοι οδηγοί καταγγέλθηκαν στη Λεμεσό, ενώ οι περισσότεροι οδηγοί υπό την επήρεια ναρκωτικών εντοπίστηκαν στην Πάφο. Η Λεμεσός σημειώνει τις περισσότερες καταγγελίες για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ενώ τους περισσότερους ραλίστες οδηγούς συναντά κανείς στην Επαρχία Λάρνακας. Η Ελεύθερη Αμμόχωστος καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις για παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων.

Οι πίνακες που δημοσιεύουμε είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικοί.

Συγκεκριμένα:

*Για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης εκδόθηκαν 16.988 εξώδικα πρόστιμα.

*Για το αδίκημα της οδήγησης με μη ελεύθερα χέρια (χρήση κινητού τηλεφώνου) – 37.619 εξώδικα πρόστιμα.

*Για παραβίαση των ορίων ταχύτητας – 350.235 εξώδικα πρόστιμα.

*Για το αδίκημα της παράλειψης χρήσης συστημάτων συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας/παιδικά καθίσματα/ανυψωτικά καθίσματα) – 37.174 εξώδικα πρόστιμα.

*Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών – 4.975 καταγγελίες.