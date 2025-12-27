Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα αδιέξοδα της νέας γενιάς: Η νέα Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο «Π»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και το στεγαστικό αποτελούν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι και οι νέες της Κύπρου. Οι όροι εργασίας είναι, σε πολλές περιπτώσεις, χειρότεροι από το παρελθόν και επηρεάζουν όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο αλλά και την ποιότητα ζωής», εξηγεί στον «Π» η Μαρία Δίπλαρου

Η ανάγκη για νόημα σε έναν κόσμο ασταθή που βρίσκεται αενάως σε μία μεταβατική κατάσταση, η λήψη αποφάσεων ζωής, όπως οι σπουδές, η εργασία και η οικονομική ανεξαρτησία, χωρίς όμως σταθερό υπόβαθρο καθώς το μέλλον τους, σε κόσμο που αλλάζει με την ταχύτητα του φωτός, δεν είναι καν προβλέψιμο και η ανασφάλεια σε μια χώρα μοιρασμένη είναι κάποιες από τις βασικές συνισταμένες που καθορίζουν τους Κύπριους νέους σήμερα. Ζώντας σε ένα νησί με έντονες αντιφάσεις, ανάπτυξη και στασιμότητα, ευκαιρίες και αδιέξοδα, παράδοση και ανάγκη για αλλαγή, νιώθουν ανασφάλεια, θυμό, ματαίωση αλλά και ένα βαθύ αίσθημα αδικίας. Πώς το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, που αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των οργανώσ...

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙGEN ZΝΕΟΛΑΙΑΚυπριακό ΥΠΕΞΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ

