Τα αδιέξοδα της νέας γενιάς: Η νέα Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο «Π»
«Οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και το στεγαστικό αποτελούν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι και οι νέες της Κύπρου. Οι όροι εργασίας είναι, σε πολλές περιπτώσεις, χειρότεροι από το παρελθόν και επηρεάζουν όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο αλλά και την ποιότητα ζωής», εξηγεί στον «Π» η Μαρία Δίπλαρου
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.