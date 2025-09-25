Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Sumud Flottilla απέρριψε την πρόταση να παραδώσει βοήθεια για Γάζα στην Κύπρο

«Πρόκειται για κάτι που στερείται λογικού νοήματος», πρόσθεσε, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Εκπρόσωπος της αποστολής Global Sumud Flottilla ανακοίνωσε ότι τα μέλη της απέρριψαν την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρει σε εκπρόσωπο του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην Κύπρο.

Παράλληλα, τα μέλη της Sumud Flottilla θεωρούν ότι, βάσει πληροφοριών τους, το Ισραήλ «είναι πολύ πιθανό να πλήξει και πάλι τα πλοιάριά τους, ακόμη και με θανατηφόρα όπλα, μέσα στο επόμενο σαρανταοκτάωρο».

Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο τόνισε ότι «η ανθρωπιστική αυτή αποστολή δεν πρέπει να προσπαθήσει να σπάσει το ναυτικό μπλόκο του Ισραήλ, διότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση».

«Πρόκειται για κάτι που στερείται λογικού νοήματος», πρόσθεσε.

Ο Κροζέτο εξήγησε, παράλληλα, ότι η ιταλική φρεγάτα Alpino πρόκειται να αντικαταστήσει την φρεγάτα Fasan, σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας στα μέλη της Global Sumud Flottilla, σε διεθνή χωρικά ύδατα.

ΚΥΠΕ

ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑ

