Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου σήμερα οι 5 Ε/κ

Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν και πάλι σήμερα το πρωί οι 5 Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί την περασμένη Παρασκευή καθώς καμία πλευρά δεν ήταν έτοιμη να προχωρήσει με τις ακροάσεις.

Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» οι πέντε αντιμετωπίζουν τις «κατηγορίες» της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο εκ των πέντε αντιμετωπίζουν επιπλέον την «κατηγορία» της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Την Τρίτη, οι πέντε Ε/κ είχαν προσαχθεί στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου η υπεράσπιση παρουσίασε έναν μάρτυρα. Αναμένεται η παρουσίαση δεύτερου μάρτυρα υπεράσπισης την ερχόμενη εβδομάδα.

ΚΥΠΕ