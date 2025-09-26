Πρόστιμα 46.500 ευρώ στον ΟΚΥπΥ για απώλεια ιατρικών φακέλων

Κατά το 2024 υποβλήθηκαν 120 παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το Γραφείο της εξέδωσε συνολικά 69 αποφάσεις μετά από εξέταση καταγγελιών, διενέργεια ελέγχων και αυτεπάγγελτων ερευνών και 19 αποφάσεις μετά από διερεύνηση Γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το έτος 2024 η οποία, λόγω της απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, αποστάληκε στο Προεδρικό καθώς και στην Πρόεδρο της Βουλής.

Στην Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι περιλήψεις των Αποφάσεων που εξέδωσε η Επίτροπος, καθώς και των κυριότερων παραπόνων που απασχόλησαν το Γραφείο της Επιτρόπου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι κυριότερες υποθέσεις που εξέτασε το Γραφείο της και αφορούν σε ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, και οι Ανακοινώσεις που εξέδωσε η Επίτροπος.

Κυκλώματα παρακολούθησης

Στην έκθεση σχεδόν 200 σελίδων αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός παραπόνων στο Γραφείο της σχετικά με την εγκατάσταση κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης σε οικίες, τα οποία κατέγραφαν δημόσιους δρόμους. Κατόπιν παρέμβασης και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις, λήφθηκαν τεχνικά μέτρα, ώστε τα κυκλώματα αυτά να λαμβάνουν εικόνα μόνο εντός της περιμέτρου των οικιών.

Σημαντικός ήταν και ο αριθμός παραπόνων που αφορούσαν στην εγκατάσταση τέτοιων κυκλωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας. Ενημέρωσε τους παραπονούμενους ότι το Γραφείο της δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης τέτοιων υποθέσεων και ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η τοποθέτηση από ένα ένοικο της πολυκατοικίας επηρεάζει την ιδιωτικότητα άλλων ενοίκων, διερευνώνται από την Αστυνομία.

Παραβιάσεις δεδομένων από ΟΚΥπΥ και πρόστιμα

Η Επίτροπος αναφέρει επίσης ότι υποβλήθηκαν στο Γραφείο της ξεχωριστά, 13 Γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Εξ αυτών, οι 10 Γνωστοποιήσεις αφορούσαν σε απώλεια του ιατρικού φακέλου ασθενούς και οι 3 σε απώλεια του εντύπου εγγραφής του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Το κάθε περιστατικό αφορούσε σε διαφορετικό ασθενή.

Αναφέρει ότι διαφάνηκε σε κάθε περιστατικό, το οποίο επισυνέβη σε διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις, ότι δεν ήταν σε εφαρμογή τέτοια μέτρα, τα οποία θα απέτρεπαν τη μη εύρεση και/ή την απώλεια του φακέλου ή του εντύπου ΤΑΕΠ των ασθενών. Πέραν τούτου, η διαδικασία διαχείρισης του φακέλου ασθενούς, η οποία ήταν σε εφαρμογή κατά τον ουσιώδη χρόνο εκάστου περιστατικού και γενικότερα όλα τα μέτρα τα οποία ήταν σε εφαρμογή, δεν μπορέσαν να αποτρέψουν την παραβίαση, δηλαδή την απώλεια των φακέλων ή των εντύπων ΤΑΕΠ.

Η Επίτροπος συνολικά επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000, για κάθε ένα από τα 9 περιστατικά, σύνολο €45.000 και απηύθυνε επιπλήξεις.

Όσον αφορά στα περιστατικά απώλειας εντύπων ΤΑΕΠ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο €500, για κάθε ένα από τα 3 περιστατικά, σύνολο €1.500. Συνολικά επιβλήθηκε στον στον ΟΚΥπΥ συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €46.500.

Επικοινωνία από κόμματα

Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις πολιτικής επικοινωνίας η Επίτροπος τονίζει ότι η συγκατάθεση θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη βουλήσεως, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να λαμβάνεται αφού το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί, να είναι ελεύθερη, να μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να αποδειχθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι έχει ληφθεί.

Σε όλες τις περιπτώσεις πολιτικής επικοινωνίας προς μέλη κόμματος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ευθύνη να μπορεί να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος παραλήπτης του μηνύματος / καλούμενος είχε όντως εγγραφεί ως μέλος του κόμματος, σημειώνεται.

Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα

Η Επίτροπος επιπρόσθετα αναφέρει ότι έγιναν έλεγχοι σε 104 εκλογικά κέντρα των εκλογών ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης την 9η Ιουνίου 2024.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τη σχετική Ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 3 Ιουνίου 2024. Επομένως, εξετάστηκε κατά πόσο στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγήθηκαν στα κόμματα / υποψηφίους δεν περιλαμβανόταν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα. Πέραν τούτου, ελέγχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείτο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, αφού αυτό ελλοχεύει κινδύνους κοινοποίησής του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες / οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση, αναφέρει η Επίτροπος.

