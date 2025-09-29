Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Κατά Ουκρανού οι πυροβολισμοί που έπεσαν σε πολυτελές ξενοδοχείο (φώτος)

Απόπειρα φόνου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας [29 Σεπτεμβρίου 2025], θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν πυροβολισμοί σε πολυτελές ξενοδοχείο, στην περιοχή Πύργος Λεμεσού, με το θύμα να έχει τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα και μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Πρόκειται, σύμφωνα με μαρτυρία, για ένα δράστη ο οποίος έκανε χρήση πιστολιού και αποχώρησε πεζός. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το όχημα του βρίσκεται ακόμη στο ξενοδοχείο.

Φαίνεται να προηγήθηκε καυγάς μεταξύ του δράστη και του Ουκρανού άνδρα και θύματος, 37 ετών.

Η σκηνή αποκλείστηκε και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες άρχισαν έρευνες για εντοπισμό του δράστη.

Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή: