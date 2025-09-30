Ανατροπή: Σε υπόθεση φόνου εκ προμελέτης εξελίσσεται ο θάνατος 31χρονου - Χειροπέδες στη συμβία του

Σε υπόθεση φόνου εκ προμελέτης εξελίσσεται ο θάνατος 31χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεμεσό το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου.

Η νεκροτομή, που διενεργήθηκε χθες από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, κατέδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγικό σοκ λόγω εσωτερικής αιμορραγίας από ρήξη σπλήνας. Στη σορό εντοπίστηκαν επίσης διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, δεν δικαιολογούνται από την πτώση. Το εύρημα αυτό δημιουργεί την εύλογη υποψία ότι τα τραύματα προήλθαν από διεισδυτικό μηχανισμό, είτε από αιχμηρό αντικείμενο είτε από πρόσκρουση σε συγκεκριμένο σημείο κατά την πτώση.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 26χρονης γυναίκας, η οποία ανακρίνεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση χειρίζεται το ΤΑΕ Λεμεσού.