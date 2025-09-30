Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Φωτιά σε παρκαρισμένο όχημα 31χρονου - Ζημιές και σε διπλανό αυτοκίνητο

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Τα αίτια φωτιάς που ξέσπασε, τα ξημερώματα της Τρίτης, σε όχημα 31χρονου, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη, στη Λεμεσό.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Το αυτοκίνητο του 31χρονου καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ ζημιές από τη φωτιά προκλήθηκαν και σε δεύτερο αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 25χρονης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο.

Τα αίτια της φωτιάς είναι άγνωστα στο παρόν στάδιο και αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

