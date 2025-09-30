Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττικοπίτη και τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Χάρη Κασιουλή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως μετά την ενημέρωση που έτυχε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων η αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρατηρηθεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου έχει πλέον αποκατασταθεί και πλέον έχουν εφαρμοστεί και πιο ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας του φράγματος, ούτως ώστε παρόμοια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν να μπορούν πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται.

Το φράγμα πλέον συνέχισε, είναι έτοιμο να δεχτεί και τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο. Το νερό από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι για σκοπούς άρδευσης της δυτικής χαμηλής περιοχής της Πάφου και ειδικότερα των κοινοτήτων Χλώρακας, Κισσόνεργας και Πέγειας, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου.

Πρόσθεσε πως στο συγκεκριμένο φράγμα αποθηκεύονταν επίσης και ποσότητες νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία της βιολογικής μονάδας του αποχετευτικού Πάφου.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως η χωρητικότητα στο φράγμα του Μαυκόλυμπου είναι 1,4 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Σχετικά με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης και στην Πόλη Χρυσοχούς ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως το θέμα τέθηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι πρέπει να βρεθούν μόνιμες λύσεις όσον αφορά την υδατοπρομήθεια του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς, υπό την έννοια ότι σήμερα, όπως εξήγησε, όλες οι κοινότητες και τα διαμερίσματα του Δ. Πόλης Χρυσοχούς υδρεύονται αποκλειστικά και μόνο από γεωτρήσεις. Η θέση συνέχισε, που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθεί πιο μόνιμη λύση, είτε με δημιουργία μονάδα αφαλάτωσης στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, είτε ακόμη και με την λειτουργία διυλιστηρίου στο φράγμα της Ευρέτου.

Όσον αφορά για την επαναλειτουργία της Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια , με ημερήσια δυναμικότητα 15.000 κυβικών μέτρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις 6 Δεκεμβρίου 2024, ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε πως επρόκειτο για ένα δύσκολο έργο ανακατασκευής που ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις εννέα μήνες.

Επεσήμανε ακόμη πως με την λειτουργία της μονάδας εξασφαλίζεται νερό για τα νοικοκυριά, τον τουρισμό και τη δημόσια υγεία για σκοπούς ύδρευσης. Με την λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλιας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων νερού και με την λειτουργία εντός του Οκτωβρίου της Μονάδας στα Πότιμα δυναμικότητας 12.000 κυβικών μέτρων νερού είπε ο κ. Πιττοκοπίτης «θα μειωθεί η ποσότητα που παράγει το διυλιστήριο – που πιάνει από το φράγμα- άρα θα μένει περισσότερο νερό στο φράγμα για σκοπούς άρδευσης».

Επεσήμανε επίσης πως η δυναμικότητα της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια ανέρχεται σήμερα σε 15.000 κυβικά μέτρα νερού, και μέχρι τον Μάρτιο θα ανέλθει στα 20.000 κυβικά μέτρα νερού. Επίσης κατέληξε με την εξαγγελία του ΠτΔ μέχρι το καλοκαίρι η δυναμικότητα της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια θα ανέλθει στις 25.000 κυβικά μέτρα νερού.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου Χάρης Κασιουλής αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της βλάβης του φράγματος του Μαυροκόλυμπου προσθέτοντας πως μπορεί πλέον να αποθηκεύσει νερό.

Σύμφωνα με τον κ. Κασιουλή στις 19 Ιανουαρίου σημειώθηκε βλάβη στο φράγμα που οφείλονταν σε βλάβη του αγωγού εξαερισμού του συστήματος εκκένωσης του φράγματος. Στον βασικό προγραμματισμό του τμήματος συνέχισε, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολύ δύσκολες συνθήκες της ανομβρίας και της διαχείρισης του νερού, τέθηκε σαν πρώτιστος στόχος η αποκατάσταση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου πριν από την έναρξη της επικείμενης χειριμερινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό οι εργασίες συνέχισε, προχώρησαν και εκτελέστηκαν στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου και από τις 15 Σεπτεμβρίου του φράγμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε λειτουργία και έχει συνδεθεί με το αρδευτικό δίκτυο του κυβερνητικού υδατικού έργου Πάφου. Αυτό που αναμένεταιτώρα συνέχισε, είναι οι βροχές.

Ο Μαυροκόλυμπος,όπως είπε, έχει και την ιδιαιτερότητα επειδή είναι διασυνδεδεμένος με το αρδευτικό έργο της Πάφου να μπορεί να αποθηκεύει ποσότητες νερού και από τον Ασπρόκρεμμο αλλά και από το σύστημα επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού το οποίο διοχετεύεται στο αρδευτικό δίκτυο, κατέληξε.