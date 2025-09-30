Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Τίτλοι τέλους μετά από 19 χρόνια γάμου;

Τίτλοι τέλους φέρεται να έπεσαν σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ.

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και ο Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) χώρισαν μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το Variety επιβεβαίωσε την είδηση του χωρισμού τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ενώ μία ανώνυμη πηγή δήλωσε στη New York Post: «Μερικές φορές οι σχέσεις απλώς ολοκληρώνουν τον κύκλο τους».

Η Αμερικανο-αυστραλή σταρ και ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής ζουν χωριστά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν τον Ιούνιο, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ όταν παρακολούθησαν την αναμέτρηση μεταξύ των Los Angeles Football Club και Esperance de Tunis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ