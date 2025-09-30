Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Τίτλοι τέλους μετά από 19 χρόνια γάμου;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ζευγάρι ζει χωριστά από τον Ιούνιο.

Τίτλοι τέλους φέρεται να έπεσαν σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ.

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και ο Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) χώρισαν μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το Variety επιβεβαίωσε την είδηση του χωρισμού τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ενώ μία ανώνυμη πηγή δήλωσε στη New York Post: «Μερικές φορές οι σχέσεις απλώς ολοκληρώνουν τον κύκλο τους». 

Η Αμερικανο-αυστραλή σταρ και ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής ζουν χωριστά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ. 

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν τον Ιούνιο, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ όταν παρακολούθησαν την αναμέτρηση μεταξύ των Los Angeles Football Club και Esperance de Tunis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ηθοποιοί

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα