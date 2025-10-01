LIVE: Στρατιωτική παρέλαση για 65η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κύπρος τιμά σήμερα την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της.

Από τις 9.00 πραγματοποιείται η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία, τον χαιρετισμό της οποίας θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με τη συμμετοχή, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού. Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

Νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν προγραμματισμένο να παραστεί σε τρισάγιο και να καταθέσει στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία. Επίσης θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στον προαύλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου και ακολούθως σε παραστεί σε τρισάγιο και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των Αντιστασιακών στο Πάρκο του Προεδρικού.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Στρατιωτική Παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

Η Αστυνομία ενημερώνει ότι την 1η Οκτωβρίου 2025, λόγω της Στρατιωτικής Παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στις 9 π.μ., στη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ στον Στρόβολο, θα κλείσουν προσωρινά για την τροχαία κίνηση οι ακόλουθοι δρόμοι:

Το τμήμα της λεωφόρου Ιωσήφ Χ΄Ιωσήφ, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αθαλάσσας, μεταξύ των ωρών 06:30 – 11:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, από τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μεταξύ των ωρών 07:00 – 11:00.

Το τμήμα της οδού Δημήτρη Βικέλα, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας (ΓΣΠ), μεταξύ των ωρών 04:15 – 11:00.

Το τμήμα της οδού Περικλεούς, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 11:00.

Το τμήμα της λεωφόρου Σταυρού από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, μεταξύ των ωρών 07:00-11:00.

Επίσης από η ώρα 09:00 μέχρι τις 11:00, θα αποκοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, στο τμήμα της λεωφόρου Αθαλάσσας, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄ Ιωσήφ, μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Λεμεσού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση όλων των μηχανοκίνητων τμημάτων που θα πάρουν μέρος στην παρέλαση.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποκοπών, οι οδηγοί που επιθυμούν να μεταβούν εκτός Λευκωσίας, καλούνται να κατευθύνονται προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέσω της λεωφόρου Λεμεσού (Φώτα Καλησπέρα) και μέσω του περιμετρικού δρόμου, από κυκλικό κόμβο Τσερίου πριν το χωριό Τσέρι. Τις ίδιες διαδρομές καλούνται να χρησιμοποιούν και οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να διακινηθούν εντός της περιοχής που περικλείεται από τις λεωφόρους Αθαλάσσας, Ιωσήφ Χ’Ιωσήφ, Σπύρου Κυπριανού και τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, καλούνται να εισέρχονται στην περιοχή αυτή, από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το Ολυμπιακό Μέγαρο και να εξέρχονται από την περιοχή, από την έξοδο προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, παρά την εκκλησία Παναγίας του Τράχωνα.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Σημειώνεται επίσης ότι η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone» πάνω από τον άξονα της παρέλασης, απαγορεύεται.