LIVE: Εδώ Λεμεσός, εδώ Λεμεσός - Χιλιάδες καρναβαλιστές ξεφαντώνουν στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση (φώτος + βίντεο)

Ξεκίνησε η φαντασμαγορική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό, σκορπίζοντας κέφι, τραγούδι, χορό και εκρηκτικά χρώματα σε κάθε γωνιά της πόλης. Χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, δημιουργώντας ένα ατελείωτο ποτάμι χαράς και δημιουργικότητας στο αποκορύφωμα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Η Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση ξεκίνησε στη 1.00 το μεσημέρι από τον Κυκλοφοριακό Κόμβο Αγίου Νικολάου, με κατάληξη τα φώτα τροχαίας Πολεμιδιών (Fairways). Της παρέλασης προηγούνται η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, οι Κανταδόροι, η δυναμική ομάδα κρουστών Batukinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού, δίνοντας τον ρυθμό και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ακολουθούν ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με επικεφαλής τη Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού και τη συνοδεία της, πλαισιωμένοι από εντυπωσιακά άρματα και πολυπληθείς ομάδες πεζών. Τα άρματα του Δήμου Λεμεσού, εμπνευσμένα και ευφάνταστα, εντυπωσίασαν με τη θεματολογία και τη ζωντάνια τους, προσθέτοντας λάμψη και φαντασία στη φετινή διοργάνωση.

Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού

Ομάδα κρουστών Batukinio

Οι ομάδες

Στη μεγάλη παρέλαση συμμετέχουν 115 ομάδες με άρματα και πεζοπόρα τμήματα. Αναμένεται να λάβουν μέρος 30.000 καρναβαλιστές!

Ομάδα Ουκρανών προσφύγων

Ο βασιλιάς του περσινού καρναβαλιού με την ομάδα του

Ο Μίλτος Παπαδόπουλος σε ρόλο Μαδούρο στην ομάδα Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου.

Τέσσερα σατιρικά άρματα

Ξεχωρίζουν και φέτος τα τέσσερα σατιρικά άρματα που ετοίμασε ο Δήμος Λεμεσού και θα παρελάσουν ανάμεσα στους καρναβαλιστές και τις ομάδες. Φέτος ο Δήμος Λεμεσού σατιρίζει πρώτα τον εαυτό του για το κυκλοφοριακό, θα υπάρχει εννοείται άρμα για τις εκλογές με την ττενέκκα. Επίκαιρο όσο ποτέ το AI και η τεχνητή νοημοσύνη ενάντια στην κυπριακή πονηριά αλλά και ενεργειακά με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να μην καταφέρνει να “τερκάσει την πρίζα”.

Η πόλη κινήθηκε σε καρναβαλικούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά, να τραγουδούν, να χορεύουν και να φωτογραφίζονται με τις ευρηματικές αμφιέσεις.

Άκης Παιτός και Ρίτσα Κουτσούδη. Η ιστορία και η παράδοση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού επί της Λεωφόρου Μακαρίου.

Υπαίθριος αποχαιρετιστήριος χορός το βράδυ με εντυπωσιακό drone show

Το μεγάλο φινάλε κορυφώνεται το βράδυ στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού, όπου στις 9.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ο πανηγυρικός υπαίθριος καρναβαλίστικος χορός. Το κοινό θα διασκεδάσει με τους κορυφαίους DJs, DJ Mitsingkas και DJ Alex M, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, χορό και αστείρευτο κέφι.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ, με βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των συμμετεχόντων.

Στις 22.00, ο ουρανός της Λεμεσού θα φωτιστεί εντυπωσιακά με ένα μοναδικό drone show στο Παλιό Λιμάνι, όπου 700 drones θα σχηματίσουν πολύχρωμες εικόνες και καρναβαλίστικα μοτίβα, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα που θα σηματοδοτήσει το αποχαιρετιστήριο κλείσιμο του φετινού Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Ενόψει της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό, σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 2026 και ώρα 13:00 με τη συμμετοχή αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων, θα γίνουν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις:

Από τα φώτα τροχαίας «Εναερίου» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 λόγω της συγκέντρωσης των αρμάτων.

Από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου μέχρι τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 11:00 μέχρι 24:00 για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών και δημοτικών τροχονόμων και να χρησιμοποιούν όλους τους χώρους στάθμευσης του Δήμου Λεμεσού και τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Οι εορτασμοί του Καρναβαλιού, θα ολοκληρωθούν με μεγάλο υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στις 21:00.