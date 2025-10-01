Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανεπαρκείς οι έλεγχοι για το υδατικό: Καμπανάκι και από Ελεγκτική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Η δραματική εικόνα σε ό,τι αφορά ,το υδατικό αποτυπώνεται και μέσα από τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, η κατάσταση με το υδατικό στην Κύπρο παραμένει τραγική. Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και μέσα από τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Το πλέον ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι, συγκριτικά με την προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό, τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα παραμένουν άλυτα, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει εννέα χρόνια. Η νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης του 2016 και εξέτασε την πορεία υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Όπως τονίζεται στην έκθεση, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των εννέα ετών ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑυδατικόΝΕΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα