Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβληθούν φόροι σε ολόκληρη την ΕΕ για τα υπερεπεξεργασμένα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά έως το 2026. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του Σχεδίου Καρδιαγγειακής Υγείας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Euractiv.

Το δίκτυο, που έχει δει το σχέδιο, αναφέρει ότι η Κομισιόν τον Δεκέμβριο θα παρουσιάσει το πρώτο ειδικό σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτές οι ασθένειες είναι το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στην ΕΕ. Το σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο, και τη θεραπεία-ιατρική φροντίδα.

Το σχέδιο θεωρείται συνέχεια του προηγούμενου ευρωπαϊκού σχεδίου της Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου. Θα δρομολογηθεί παράλληλα με τον επικείμενο νόμο της ΕΕ για τη βιοτεχνολογία και μια αναθεώρηση των κανόνων της για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Στο επίκεντρο η πρόληψη

Σύμφωνα με το Euractiv, στο προσχέδιο εκτιμάται ότι η ΕΕ δεν έχει ενεργήσει επαρκώς για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το αλκοόλ, ο καπνός και νέα προϊόντα νικοτίνης, καθώς και των υπερεπεξεργασμένα ανθυγιεινά τρόφιμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πρόληψη είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος αντιμετώπισης των καρδιακών παθήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η επιβολή φόρου σε όλη την ΕΕ, «σε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και σε αλκοολούχα ποτά το 2026».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιδιώκει επίσης να προτείνει αναθεώρηση των κανόνων ελέγχου του καπνού έως το 2027, με στόχο τη μείωση της χρήσης καπνού από τους ενήλικες σε ποσοστό κάτω του 5% έως το 2040.

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης ισχυρότερη δράση σχετικά με τους στόχους εμβολιασμού και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία των γυναικών.

Οι στόχοι για το μέλλον

Η ΕΕ, σύμφωνα με το προσχέδιο, έχει τους εξής στόχους όσον αφορά την υγεία έως το 2035:

Μείωση κατά 20% της καρδιαγγειακής θνησιμότητας

Ποσοστά διάγνωσης και ελέγχου 70% για την υπέρταση

Ποσοστά διάγνωσης και ελέγχου 80% για τον διαβήτη και την παχυσαρκία

Η Κομισιόν θα δρομολογήσει ένα έργο με τίτλο «Η ΕΕ νοιάζεται για την καρδιά σας». Αυτό θα υποστηρίζει τη «διά βίου, εξατομικευμένη και ψηφιακά ενεργοποιούμενη προσέγγιση». Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι εθνικές κυβερνήσεις θα κληθούν να αναπτύξουν σχέδια για τις καρδιαγγειακές παθήσεις έως το 2027.

Με τη βοήθεια της ΑΙ

Η Επιτροπή στοχεύει στην κλιμάκωση των υφιστάμενων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων, στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και στην έναρξη μιας νέας μελέτης για τα «υπερεπεξεργασμένα», ανθυγιεινά τρόφιμα». Επίσης, στη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της επεξεργασίας τροφίμων.

Όσον αφορά τον έλεγχο, η Επιτροπή θα προτείνει νέες συστάσεις του Συμβουλίου το 2026 για τη βελτίωση των υγειονομικών ελέγχων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις. με στόχους ειδικούς για τον έλεγχο.

Σε αυτόν θα περιλαμβάνεται ένα δίκτυο εξειδικευμένων κέντρων καρδιαγγειακής υγείας σε όλη την ΕΕ. Επίσης ένα ταμείο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για πειραματισμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία που βασίζονται σε δεδομένα για την έγκαιρη ανίχνευση και την εξατομικευμένη ιατρική.

Όσον αφορά την έρευνα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν νέο Χάρτη Πορείας για την Έρευνα και την Καινοτομία στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις, με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ, 65 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για καινοτόμο υγειονομική περίθαλψη και 12 εκατομμύρια ευρώ για υγιεινή και βιώσιμη διατροφή.

