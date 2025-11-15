Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Βατικανό λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ ύστερα από πρόσκληση του Πάπα (φώτος + βίντεο)

«Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί», τόνισε ο ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' έκανε δεκτούς, σήμερα στο Βατικανό, ηθοποιούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο. «Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», είπε ο ποντίφικας.

Μεταξύ των άλλων, συμμετείχαν στην σημερινή συνάντηση με τον ποντίφικα στο Βατικανό η Μόνικα Μπελούτσι, ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Γκας Βαν Σαντ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Στεφάνια Σαντρέλι. Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14».

«Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», τόνισε ο πάπας Πρέβοστ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ποντίφικας αποκάλυψε ότι τα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα είναι το «Μία υπέροχη Ζωή», του Φρανκ Κάπρα, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

