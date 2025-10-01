Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό 6ήμερη κράτηση ο 36χρονος που συνελήφθη για την απόπειρα φόνου κατά 62χρονου στη Λευκωσία

Ο 62χρονος είχε εντοπιστεί αναίσθητος σε όχημα στην επαρχία Λευκωσίας - Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε 36χρονος που συνελήφθη για υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 62χρονου που εντοπίστηκε αναίσθητος σε όχημα στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο 36χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του του διάρκειας έξι ημερών.

Ο 62χρονος είχε μεταφερθεί ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

