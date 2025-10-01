ΑΗΚ: Ρυθμιστικοί περιορισμοί εμπόδισαν μείωση κόστους ηλεκτρισμού

Σε ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμπόδισαν την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, υπό την επίκληση της ανάγκης για δημιουργία ανταγωνισμού, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΑΗΚ, κάνοντας λόγο για ανακριβή στοιχεία σε δημοσίευμα, το οποίο αναφερόταν σε "προστασία" της ΑΗΚ από τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η ΑΗΚ αναφέρει ότι η δραστηριοποίηση της στον τομέα της πράσινης ενέργειας είχε παρεμποδιστεί από το 2018, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού. Μετά από πολυετείς προσπάθειες μόλις το 2023 της επιτράπηκε εκ νέου να δραστηριοποιηθεί. "Από τότε η ΑΗΚ αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλων τεμαχίων για δημιουργία έργων ΑΠΕ, τα οποία να μπορούν να αδειοδοτηθούν με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς", αναφέρει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα (ΦΒ) της ΑΗΚ, συνολικής ισχύος 20MW, ανέρχεται σε μόλις 5 σεντ/kWh. Όπως σημειώνει, η ένταξη αντίστοιχων έργων στο μίγμα παραγωγής, έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΗΚ σημειώνει ότι σε δημοσίευμα του Alphanews παρουσιάζονται "ανακριβή στοιχεία για την αγορά πράσινης ενέργειας από διάφορες τεχνολογίες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα".

Για παράδειγμα, αναφέρει, στην περίπτωση του ΦΒ net billing (109 MW), το δημοσίευμα αφήνει να νοηθεί ότι η ΑΗΚ Προμήθεια επωφελείται από την παραγωγή τους με ανώτατη τιμή τα 11 σεντ/kWh. Στην πραγματικότητα, το 75%–80% της παραγωγής αυτής αυτοκαταναλώνεται, ενώ σημαντικός αριθμός παραγωγών διαθέτει συστήματα μηδενικής εξαγωγής. Όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ των ΦΒ feed in tariff η πραγματικότητα ανέρχεται στο 50% περίπου από αυτό που αναφέρεται στο δημοσίευμα. Τέλος, επισημαίνει ότι η ισχύς από βιομάζα αντιστοιχεί σε περίπου 33% των στοιχείων που αναφέρει το δημοσίευμα.

Εξάλλου, αναφέρει ότι με την Απόφαση 112/2023 της ΡΑΕΚ, η οποία ισχύει από την 1η Μαΐου 2023, η ΑΗΚ αγοράζει την ενέργεια από ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ στην ανώτατη τιμή των 11 σεντ/ kWh. Το υπόλοιπο της εγγυημένης τιμής καταβάλλεται προς τους ιδιώτες παραγωγούς από το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.

Επίσης σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, στη Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού, οι συμμετέχοντες ανεξάρτητοι Παραγωγοί πωλούν σε Ανεξάρτητους Προμηθευτές σε τιμές που καθορίζουν μεταξύ τους οι ίδιοι με ιδιωτικές συμβάσεις. Το δε περίσσευμα Ενέργειας που παράγουν και δεν μπορούν να απορροφήσουν οι ανεξάρτητοι Προμηθευτές, η ΑΗΚ Προμήθεια υποχρεούται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης, να το αγοράζει στο εκάστοτε «κόστος αποφυγής», το οποίο είναι κοντά στα 20 σεντ/ kWh.

Υπενθυμίζεται, ότι υπάρχει απαγόρευση στη σύναψη διμερών συμβολαίων από την ΑΗΚ Προμήθεια με ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΗΚ Προμήθεια δεν μπορεί να χαμηλώσει το κόστος του ενεργειακού της μείγματος ώστε να επωφεληθεί το σύνολο των καταναλωτών με χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού, σημειώνει.

Η ΑΗΚ αναφέρει, ακόμη, ότι η διαδικασία εγκατάστασης ευέλικτων μονάδων παραγωγής στον ΗΣ Δεκέλειας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Επιπρόσθετα η σημειώνει ότι βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση Μονάδων Αποθήκευσης στον ΗΣ Δεκέλειας.

"Η ΑΗΚ έχει περιοριστεί για χρόνια από ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμπόδισαν την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, υπό την επίκληση της ανάγκης για δημιουργία ανταγωνισμού. Η ΑΗΚ ευελπιστεί ότι με τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα αρθούν οι όποιοι περιορισμοί συνεχίζουν να υφίστανται, ώστε να μπορέσει να συμβάλει ακόμη πιο ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με γνώμονα πάντα το συμφέρον των καταναλωτών και του τόπου", καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ