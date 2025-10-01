Αποσύρθηκαν δύο από τις τρεις κατηγορίες για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα

Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Τρικώμου παρουσιάστηκαν σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα.

 

Οι κατηγορίες που αφορούσαν «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία» και την «πρόκληση ανησυχίας» εναντίον των 5 Ελληνοκυπρίων που καρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα αποσύρθηκαν την Τετάρτη κατά τη διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου.

Η «κατηγορούσα αρχή» ανέφερε ότι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με δίωξη για αυτές τις κατηγορίες και το «δικαστήριο» αποφάσισε ότι οι 5 Ελληνοκύπριοι απαλλάσσονται από αυτές.

Ακολούθως συνεχίστηκε η διαδικασία με την κατηγορία για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» εναντίον δύο εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων.

Η «κατηγορούσα αρχή» είπε ότι προτίθενται να κάνουν μια προσθήκη όσον αφορά το θέμα αυτό και ζήτησε αναβολή, με το «δικαστήριο» να ορίζει εκ νέου τη διαδικασία για τις 21 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι οι κατοχικές αρχές δεν επιτρέπουν στους πέντε Ελληνοκύπριους να φύγουν από τα κατεχόμενα, καθώς εκκρεμεί και η διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία. 

Η συνέχιση της συγκεκριμένης υπόθεσης ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

