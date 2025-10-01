Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη μετά από 4 ώρες αντιπαραθέσεων - Οι διαφωνίες για το «τείχος drones»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν τη Σύνοδο Κορυφής τους στην Κοπεγχάγη μετά από τέσσερις ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων και αντιπαραθέσεων, αποφασίζοντας να μην επιστρέψουν μετά το δείπνο με τη βασιλική οικογένεια της Δανίας.

Η Συνεδρίαση για την άμυνα διήρκεσε δύο ώρες περισσότερο από το προγραμματισμένο, ωθώντας τους διοργανωτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης των συνομιλιών μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/10).

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την άμυνα δεν διακόπηκαν λόγω διαφωνίας, αλλά επειδή όλοι ήθελαν να μιλήσουν για αρκετό χρόνο. Η Προεδρία της Δανίας δεν ήθελε να αποκόψει κανέναν δεδομένης της σημασίας του θέματος.

Η Συνεδρία διήρκεσε συνολικά τέσσερις ώρες, αντί για δύο που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Τελικά οι Σύνεδροι αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε επιπλέον χρόνος και έτσι οι ηγέτες αναχώρησαν για το δείπνο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο αναβολής του προγράμματος για να μιλήσουν πιο αργά το βράδυ οι Ευρωπαίοι ηγέτες αφότου δειπνήσουν με τη βασιλική οικογένεια της Δανίας και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο Παλάτι για τη συνέχιση των διεργασιών, κάτι που τελικά δεν έγινε αποδεκτό.

Το «Τείχος των Drones»

Ένας από τους λόγους που φέρονται να αποτελούν αιτία των καθυστερήσεων δεν είναι άλλος από την κατασκευή τείχους drones για την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία. Γαλλία και Γερμανία αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την πρόταση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είμαι επιφυλακτικός με (τέτοιους) όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη πριν από τη συνάντηση με τους ηγέτες της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πιο πιεστικές αμυντικές προτεραιότητες.

«Χρειαζόμαστε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να προβλέπουμε καλύτερα τις απειλές, αποτροπή με ευρωπαϊκές δυνατότητες μακράς εμβέλειας, καθώς και περισσότερα αντιαεροπορικά και συστήματα κατά drones», πρόσθεσε σύμφωνα με το Politico.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, με την Ευρώπη να ρίχνει την ευθύνη στη Ρωσία σε πολλές περιστατικά.

Αυτά τα περιστατικά έδωσαν νέα ώθηση στην πρόταση για ένα επονομαζόμενο τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μια πρωτοβουλία που πρωτοπαρουσιάστηκε από χώρες της πρώτης γραμμής πέρυσι και υποστηρίχθηκε από την φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα.

Διαφωνίες από τη Γερμανία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι υπήρχαν πιο επείγουσες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Άμυνα κατά των drones, φυσικά, αλλά όχι με τείχος από drones», είπε στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Η συζήτηση για το τείχος των drones συχνά οδηγεί σε διαφωνίες όσον αφορά τη γεωγραφία του εγχειρήματος μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας της ηπείρου από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, και αυτές οι διαιρέσεις ήταν εμφανείς στις δηλώσεις των ηγετών κατά την είσοδό τους στη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε να μην ξεχνάμε τη νότια πλευρά της Ευρώπης, ένα μήνυμα που επανέλαβε και ο Έλληνας ομόλογός της Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό έργο που αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός της Λετονίας Έβικα Σιλίνα και ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα επαίνεσαν το έργο ενόψει της συνάντησης της Κοπεγχάγης, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σαφές χάσμα μεταξύ των χωρών της πρώτης γραμμής και των χωρών που βρίσκονται πιο μακριά από τα ρωσικά και ουκρανικά σύνορα.

Μακρόν: Επείγουν συστήματα προειδοποίησης

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην κοινή ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (η Γαλλία και η Γερμανία συνεργάζονται επί του παρόντος στο θέμα), να προμηθευτούν τοπικές δυνατότητες «αποτροπής» μακράς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και να αγοράσουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η πυρηνική αποτροπή παίζει ρόλο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα drones δεν είναι σημαντικά, πρόσθεσε ο Μακρόν. «Προχωράμε με έναν αναγκαστικό ρυθμό για να αποκτήσουμε δυνατότητες drones και καταπολέμησης drones», είπε.

Το τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ένα από τα τέσσερα αμυντικά έργα της ΕΕ που πρότειναν οι Βρυξέλλες ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Τετάρτης.

