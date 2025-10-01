Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο στόλος για τη Γάζα - Τουλάχιστον 20 πολεμικά σκάφη πλησιάζουν τα πλοία

Ο στολίσκος για τη Γάζα αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Πολλά πλοία πλησιάζουν στον στολίσκο για τη Γάζα

Πολλά πλοία πλησιάζουν στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζα.

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας για τον στόλο: «Το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του»

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής: «Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας. Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει αναφέροντας: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

