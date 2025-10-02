Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή – Τέσσερις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Στην Κύπρο ο Ιμπραχίμ Σαζ: Ασφαλής μετά την αποχώρηση από το «Global Sumud» που κατευθυνόταν για Γάζα

Ο παρατηρητής της αποστολής περιγράφει σε αποκλειστική συνέντευξη τους λόγους συμμετοχής του και την εμπειρία του πριν την αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ιμπραχίμ Σαζ, υπήκοος των Μαλδίβων, ο οποίος συμμετείχε ως παρατηρητής στον ανθρωπιστικό στόλο «Global Sumud» με προορισμό τη Γάζα. Η Διεθνής Επιτροπή Αντίστασης (IAC) επιβεβαίωσε ότι είναι ασφαλής και καθ’ οδόν προς ασφαλή προορισμό.

Ο Σαζ επέβαινε σε σκάφος που συνόδευε τον στόλο της αποστολής και στο οποίο βρίσκονταν νομικοί σύμβουλοι για την τεκμηρίωση της δράσης. Το σκάφος του αποχώρησε από την κύρια πορεία της αποστολής λίγο πριν ο βασικός στόλος ανακοπεί από ισραηλινές δυνάμεις την 1η Οκτωβρίου και κατευθύνθηκε προς την Κύπρο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο Σαζ περιγράφει την εμπειρία του και εξηγεί γιατί αποφάσισε να συμμετάσχει στην αποστολή. Αναφέρει πως η συμμετοχή του βασίστηκε στην ανάγκη να εκφράσει αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και να υποστηρίξει την ανθρωπιστική προσπάθεια.

Ενώ η ομάδα του συνεχίζει πλέον να υποστηρίζει την αποστολή από ξηράς, περίπου 30 άλλα σκάφη εξακολουθούν την πορεία τους προς τη Γάζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανθρωπιστικής αποστολής.

 

