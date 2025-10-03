Πειθαρχική δίωξη και μετά την αφυπηρέτηση: Στη Βουλή πειθαρχικοί κανονισμοί για Αστυνομικούς και Πυροσβέστες

Ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής τίθενται οι τροποποιημένοι πειθαρχικοί κανονισμοί για τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την εν λόγω τροποποίηση σκοπείται η ευθυγράμμιση των κανονισμών με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!