Πειθαρχική δίωξη και μετά την αφυπηρέτηση: Στη Βουλή πειθαρχικοί κανονισμοί για Αστυνομικούς και Πυροσβέστες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στις περιπτώσεις αφυπηρέτησης του προσώπου το οποίο διώκεται πειθαρχικά

Ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής τίθενται οι τροποποιημένοι πειθαρχικοί κανονισμοί για τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την εν λόγω τροποποίηση σκοπείται η ευθυγράμμιση των κανονισμών με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμ...

