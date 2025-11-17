Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ερντογάν: Αν η ε/κ πλευρά επιδείξει θάρρος τότε μπορεί να βρεθεί λύση στο Κυπριακό

Ο Τούρκος πρόεδρος προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε τη θέση του ότι η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών και κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει «θάρρος και βούληση» αντίστοιχη με των Τουρκοκυπρίων.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε: «Η λύση του ζητήματος του Κυπριακού όπως το έχουμε αναφέρει και με άλλες αφορμές, περνάει από τη συνύπαρξη των δυο κρατών».

«Αν και η Ελληνοκυρπιακή πλευρά δείξει το θάρρος, τη βούληση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη, ρεαλιστική και μόνιμη λύση που θα βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα πάνω σε αδικία», πρόσθεσε.

Πηγή: cnn.gr

