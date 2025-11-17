Συνάντηση 40 λεπτών Κόμπου και Ρούμπιο στο State Department- Κυπριακό, Άμυνα και Ενέργεια στην ατζέντα

Το άριστο επίπεδο και η στρατηγική φύση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ, συζητήθηκαν και οι τρόποι συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών .

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε γύρω στα 35-40 λεπτά, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, «επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο και η στρατηγική φύση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ». «Τέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα διμερών σχέσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης», αναφέρεται. Συζητήθηκαν επίσης θέματα ενεργειακής συνεργασίας για προώθηση του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου με την ουσιαστική συμβολή των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα επόμενα βήματα του Σχήματος συνεργασίας 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ΗΠΑ) στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μέσω της πρόσφατης συνάντησης του σχηματισμού 3+1 για την προώθηση κρίσιμων για την ευημερία έργων οικονομικών και ενεργειακών διασυνδέσεων. «Επισημάνθηκε δε η ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειακών υποδομών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και της προώθησης έργων διασυνδεσιμότητας μεταξύ ομονοούντων εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή», αναφέρεται.

Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του και για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ και διατλαντικής συνεργασίας, αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «τους δύο Υπουργούς απασχόλησαν τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου, καθώς και οι τρόποι συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Trump για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας».

Κατά τη συνάντηση, αναφέρεται, συζητήθηκε και το Κυπριακό, «με τον Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει τη βούληση και δέσμευση της πλευράς μας για επίτευξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)». Από πλευράς του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ για επίτευξη λύσης του Κυπριακού εντός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει η ανακοίνωση.

📍Washington DC - Delighted to meet today with US Secretary of State @SecRubio



Productive discussion focusing on:



🔹Bilateral agenda in the framework of our strategic partnership.

🔹Ways to further enhance 🇨🇾-🇺🇸 collaboration in investments, energy, security and defence.… pic.twitter.com/8n2cgOLr76 — Constantinos Kombos (@ckombos) November 17, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ