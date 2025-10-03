Αερόσακοι TAKATA: Αρχίζουν από σήμερα οι ακινητοποιήσεις οχημάτων που δεν υλοποίησαν ανακλήσεις

Aρχίζει από σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2025, η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, στη βάση της οκτάμηνης προθεσμίας που είχε καθοριστεί τον Φεβρουάριο, από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι αναστολές πιστοποιητικών καταλληλότητας θα γίνονται ανά κύματα, από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, είναι περίπου 16.900 (περίπου το 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα).

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση. Διευκρινίζεται πάντως ότι στα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης.

Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία θα εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου.