Δρ. Χρίστος Κληρίδης: "Αντί να θωρακίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διαβρώνουμε"

Στη διαπίστωση ότι παρατηρείται μία διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, προέβη ο Καθηγητής Νομικής και δικηγόρος, Χρίστος Κληρίδης μιλώντας το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και στην εβδομαδιαία εκπομπή "Κοσμοθεωρείο". Με ανησυχούν τόνισε, νοοτροπίες οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένους κύκλους όπως έγινε π.χ. πρόσφατα, με το νόμο για τις διαδηλώσεις που δυστυχώς ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Βουλής. Είχα ταχθεί, είπε, ενάντια από την πρώτη ημέρα σε αυτό το νομοθέτημα επειδή παραβιάζει την ελευθερία του λόγου, των συναθροίσεων και άλλα πολλά.

"Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι θεωρία, αλλά είναι πράξη και πρέπει να ακολουθούμε την νομολογία του ΕΔΔΑ". Έχουμε πολλαπλά πισωγυρίσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνέχισε, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα νομοθετημάτων των τελευταίων χρόνων. Στην Κύπρο με μεγάλη ευκολία αντί να θωρακίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διαβρώνουμε, ανέφερε. Δεν πρέπει να ανατρέχουμε στην Βικτωριανή αγγλία αλλά ούτε να εφαρμόζουμε θέματα που μάθαμε στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 80, επεσήμανε χαρακτηριστικά. Οι καιροί άλλαξαν ριζικά είπε, αφού είμαστε το 2025. Ο κος Κληρίδης απαντώντας σε ερωτήσεις για τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τους χειρισμούς της αστυνομίας κατα τη διάρκεια του ανακριτικού έργου που αφορούσε στη διερεύνηση του ποινικού αδικήματος της καταφρόνησης Δικαστηρίου,όπου κλήθηκαν δημοσιογράφοι για καταθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι όλο αυτό που έγινε ήταν περί όνου σκιάς και τρικυμία εν ποτηρίω. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ατυχέστατη δήλωση, την πρόσφατη αναφορά του Γενικού Εισαγγελέα σε δεύτερη ευκαιρία αναφορικά με το ενδεχόμενο δίωξης του τέως γενικού Ελεγκτή για το αδίκημα της καταφρόνησης.

Εκτίμησε δε, ότι εάν η Νομική Υπηρεσία προχωρούσε σε ποινική δίωξη του τέως Γενικού Ελεγκτή, η υπόθεση δεν θα είχε επιτυχή κατάληξη και γι' αυτό επιλέγη, συμπέρανε, η συγκεκριμένη δήλωση περί δεύτερης ευκαιρίας. Η πραγματικότητα είναι αυτή, υπέδειξε και όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες που δεν ευσταθούν ούτε στη λογική αλλά ούτε και στην νομική. Ευτυχώς που έκλεισε εκτίμησε αυτή η υπόθεση, γιατι θα ήταν ίσως και το Βατερλό της Νομικής Υπηρεσίας εάν προχωρούσαν σε ποινική δίωξη. Ο κος Κληρίδης απάντησε επίσης και σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με τη συνταγματικότητα της καθολικής εφαρμογής της ΑΤΑ.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη Χρίστου Κληρίδη στο ηχητικό που ακολουθεί: