Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ξαναγεννιέται το εμβληματικό Περίπτερο Πολυδωρίδη: Άναψε τα φώτα και ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο κοινό (ΕΙΚΟΝΕΣ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

. Για χρόνια οι λεμεσιανοί το γνώρισαν ως το «εστιατόριο του Ψαρά» ενώ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία ήταν μία «ανοιχτή πληγή» για τη πόλη της Λεμεσού αφού παρέμεινε κλειστό και εγκαταλειμμένο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Έτοιμο να «ζωντανέψει» ξανά είναι το Τουριστικό Περίπτερο του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού, ένα εμβληματικό κτήριο, σπουδαίο δείγμα κυπριακού μοντερνισμού του αρχιτέκτονα Φοίβου Πολυδωρίδη. Το κτήριο σχεδιάστηκε το 1960 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1962. Για χρόνια οι λεμεσιανοί το γνώρισαν ως το «εστιατόριο του Ψαρά» ενώ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία ήταν μία «ανοιχτή πληγή» για τη πόλη της Λεμεσού αφού παρέμεινε κλειστό και εγκαταλειμμένο.

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ο Δήμος Λεμεσού, πριν από μερικούς μήνες κατάφερε να κηρύξει το κτήριο ως «διατηρητέο» και από τότε ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου αλλά και εργασίες αποτύπωσης του κτηρίου προκειμένου να προχωρήσει η φάση συντήρησης και αξιοποίησής του. Στόχος του Δήμου είναι μετά την αποκατάστασή του, να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού.


 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, την Κυριακή στις 18:30 θα ανοίξει για το κοινό σε μία συμβολική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Μια βραδιά τέχνης, μνήμης και αρχιτεκτονικής». Η εν λόγω εκδήλωση είναι προπομπός του 21ου Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας της Λεμεσού που θα έχει θέμα «Η διαχρονική δομή της Λεμεσού».

Λίγα λόγια για το κτήριο

Το Τουριστικό Περίπτερο του Δήμου Λεμεσού είναι ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα του σπουδαίου μοντερνιστή Λεμεσιανού αρχιτέκτονα Φοίβου Πολυδωρίδη. Την εποχή της παράδοσής (1962) του ξεχώριζε για την υψηλή αρχιτεκτονική του και τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο ενσωματώθηκε εντός του χώρου, χωρίς να επηρεαστεί το φυσικό περιβάλλον.


 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Όπως έγραψε το αρχιτεκτονικό περιοδικό «Αρχιτεκτονική» σε ειδικό αφιέρωμα που είχε γίνει για την Κύπρο το 1966, «ο αρχιτέκτονας είχε να εντάξει ένα εστιατόριο σε έναν τόπο κατάφυτο με πεύκα και ευκαλύπτους, διατηρώντας και τη θέα προς τη θάλασσα. Η πρόκληση ήταν να οικοδομηθούν 250 τετραγωνικά κλειστών χώρων χωρίς να καταστραφεί το άλσος. Ο Πολυδωρίδης εναρμόνισε την κίνηση του κτηρίου ανάμεσα στα δέντρα, θυσιάζοντας μόνο οκτώ απ' αυτά. Η σύνθεση είναι απλή: δύο οριζόντιες πλάκες μπετόν αρμέ συνδεόμενες με ελαφρύ μεταλλικό σκελετό. Η βάση και μερικοί τοίχοι επενδύθηκαν με φυσική πέτρα. Τα κουφώματα ήταν μεταλλικά, καθώς η χρήση του αλουμινίου δεν είχε αρχίσει την τότε εποχή».


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

 

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα