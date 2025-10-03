Στο στόχαστρο η Αστυνομία για υπέρμετρη βία κατά διαδηλωτών: Επιστολή Στεφάνου στον Αρναούτη - Τι αναφέρει η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε χθες (βίντεο)

Σφοδρές αντιδράσεις και χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε το περιστατικό αστυνομικής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λευκωσία, κατά την αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να καταδικάσουν την σύλληψη του στολίσκου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους επιβαίνοντες του Στόλου Sumud, που επιχειρούσε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης, όταν δυνάμεις της ΜΜΑΔ επενέβησαν με τρόπο που, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ήταν απρόκλητος και δυσανάλογος. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να σπρώχνουν διαδηλωτές, να τους απωθούν βίαια και να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού σε πολύ κοντινή απόσταση. Μάλιστα ο Ανδρέας Χαραλάμπους, ένας από τους διαδηλωτές στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, περιέγραψε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» σκηνές έντασης και απρόκλητης βίας από πλευράς Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε αν είχαν εξασφαλιστεί άδειες για τη διαμαρτυρία, όμως τόνισε πως «ήμασταν περίπου 150 άτομα στο πεζοδρόμιο και οι ίδιοι οι αστυνομικοί μας είπαν να κατεβούμε στον δρόμο γιατί μαζευτήκαμε κάμποσοι». Οι διαδηλωτές κατέλαβαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μια σύγχυση εκείνη τη στιγμή», καθώς είχε ολοκληρωθεί μια ομιλία, οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Η επίθεση στη δημοσιογράφο

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο επίκεντρο της αστυνομικής βίας ήταν και η δημοσιογράφος Μπισάν Ιμπραχήμ, ρεπόρτερ παλαιστινιακής καταγωγής του Συγκροτήματος «Διάλογος». Σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας σε ανάρτηση που έκανε στο facebook, ενώ επιτελούσε το καθήκον της και είχε υποδείξει τέσσερις φορές τη δημοσιογραφική της ιδιότητα, αστυνομικοί τη χτύπησαν, την έριξαν στο έδαφος δύο φορές και της έριξαν σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Η επίθεση κατά των ειρηνικών διαδηλωτών μπροστά στο ΥΠΕΞ στη Λευκωσία 2 Οκτ 25 pic.twitter.com/JEpnxuavaA — Vassilis Kafantaris (@vaskafantaris) October 2, 2025

Η ίδια περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την εμπειρία της σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα:

«Όταν φώναζα ξανά και ξανά ότι είμαι δημοσιογράφος, δεν με καταλάβαιναν και η απάντηση ήταν η ίδια… ξύλο, σπρέι, μίσος. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη: ζήσαμε απροκάλυπτη καταστολή απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Καμιά ανακοίνωση δεν μπορεί να σβήσει αυτή την εικόνα».

Η προσωπική της μαρτυρία, συνοδευόμενη από φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν το χάος της βραδιάς, πυροδότησε κύμα αλληλεγγύης από συναδέλφους δημοσιογράφους, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολίτες.

Ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), με ανακοίνωσή της, εξέφρασε την οργή και την ανησυχία της για την επίθεση κατά της Ιμπραχήμ και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες:

«Η βία κατά δημοσιογράφων είναι απόλυτα καταδικαστέα. Αποτελεί επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου και της ίδιας της δημοκρατίας. Καλούμε τις Αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες. Η προστασία των δημοσιογράφων και η απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η ΕΣΚ υπενθυμίζει ότι η Αστυνομία έχει συνταγματική και θεσμική υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των δημοσιογράφων και όχι να στρέφεται εναντίον τους.

Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει η Αστυνομία να μετατραπεί σε εργαλείο καταστολής, λέει ο Στεφάνου

Το περιστατικό δεν έμεινε χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, με το ΑΚΕΛ να αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ότι τα γεγονότα αποτελούν «απροκάλυπτη καταστολή» και ανακοίνωσε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα στις 18:00 το απόγευμα. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, ζητώντας να λογοδοτήσει η ηγεσία της Δύναμης για την υπέρμετρη βία που ασκήθηκε σε ειρηνικούς διαδηλωτές και σε μέλη του Τύπου.

Αυτούσια η επιστολή:

«Τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες βράδυ δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας και η βία που ασκήθηκε σε βάρος διαδηλωτών θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα και πρακτικές που όζουν φασισμού. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει την Κύπρο σ’ ένα καθεστώς που κάνουν κουμάντο τα γκλομπς.

Είναι απαίτησή μας να ενημερωθούμε για το ποιοι έδωσαν οδηγίες και ποιες, στη συγκεκριμένη ομάδα που βρισκόταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη και διεξοδική έρευνα για πράξεις και ενέργειες αστυνομικών που επιτέθηκαν σωματικά σε διαδηλωτές που ειρηνικά διαδήλωναν χτες βράδυ και οι οποίες συνιστούν, κατά την άποψή μας, υπέρβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Κύριε Αρχηγέ,

Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει η Αστυνομία να μετατραπεί σε εργαλείο καταστολής και καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Σας ενημερώνω ότι απόψε στις 6 το απόγευμα το ΑΚΕΛ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της Αστυνομίας της οποίας έχετε την ευθύνη».

Διαψεύδει η Λαμπριανίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, από πλευράς της υπερασπίστηκε τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων, τονίζοντας στην εκπομπή πως «προσπαθήσαμε να ορίσουμε υπεύθυνο και κατέστη αδύνατο». Όπως ανέφερε, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να παρεκτρέπονται και να μην συνεργάζονται. Η ίδια, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», διέψευσε ότι η Αστυνομία έδωσε εντολή στους διαδηλωτές να κατέβουν στον δρόμο, σημειώνοντας πως «έκοψαν την κυκλοφορία του δρόμου» με δική τους πρωτοβουλία. «Δεν τους το είπε η Αστυνομία», υπογράμμισε. Απαντώντας σε επικρίσεις περί υπέρμετρης παρουσίας δυνάμεων, τόνισε ότι «δεν κάναμε επίδειξη δύναμης», αλλά ζητήθηκε από τους πολίτες «να απελευθερώσουν τον δρόμο και να μεταφερθούν στο πεζοδρόμιο».

Ανοίγει εκ νέου συζήτηση στη Βουλή

Παρέμβαση στον ραδιοφωνικό σταθμό Πολίτης 107,6 & 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» έκανε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και τον τρόπο εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συναθροίσεις από την Αστυνομία. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη νομοθεσία, σημειώνοντας πως πρόκειται για ρύθμιση που περιορίζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. «Αυτόν τον νόμο, τον οποίο προσωπικά θεωρώ ότι περιορίζει ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, τον κατήγγειλα στον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και λάβαμε μια νομική γνωμάτευση-καταπέλτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα το θέμα θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, με στόχο την ευθυγράμμιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις δεσμευτικές πρόνοιες του ΟΑΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προσκληθούν εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ στην Κύπρο. Η ίδια επεσήμανε πως οι βουλευτές του ΑΚΕΛ έχουν ήδη καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση της επίμαχης νομοθεσίας, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν προχωρήσει, προτίθεται να καταθέσει τροπολογίες που θα διασφαλίζουν συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο. Απαντώντας στις αναφορές περί έλλειψης διοργανωτών σε αυθόρμητες διαδηλώσεις, η βουλεύτρια σημείωσε ότι η σχετική γνωμάτευση του ΟΑΣΕ εντοπίζει σύγχυση στις έννοιες του νόμου, η οποία «αφήνει ευρύ περιθώριο παρεξηγήσεων και παρερμηνειών». Κριτική άσκησε και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, για την αναφορά του στο Σύνταγμα, υποστηρίζοντας ότι «το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει τέτοιες συγκεκριμένες διατάξεις και η επίκλησή του γίνεται με τρόπο που εξυπηρετεί την εκάστοτε εξουσία, προκειμένου να περιορίσει και να φιμώσει».

Απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, η Κοινωνική Συμμαχία

Η Κοινωνική Συμμαχία με σκληρή ανακοίνωσή της καταδικάζει την «ακραία και απρόκλητη αντίδραση» της Αστυνομίας στη χθεσινή ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη «επιβεβαιώνει την πλήρη ταύτισή της με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «φαίνεται ξεκάθαρα πως η διαδήλωση ήταν ειρηνική και πως οι διαδηλωτές ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν», ενώ «η αντιοχλαγωγική ομάδα της Αστυνομίας επιτέθηκε σε πολίτες, μητέρες με καρότσια, ηλικιωμένους και δημοσιογράφους που πρόταξαν επανειλημμένα την ταυτότητά τους».

Η Κοινωνική Συμμαχία απαιτεί «πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών», καταγγέλλοντας ότι «η αστυνομοκρατία και η κρατική καταστολή έχουν περάσει σε επικίνδυνα επίπεδα» και ότι «η υποτέλεια της κυβέρνησης στον σφαγέα Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια».

Τέλος, καλεί «όλες και όλους που αντιτίθενται στην καταστολή και στην παραβίαση των δικαιωμάτων» να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση που εξήγγειλε το ΑΚΕΛ στις 18:00, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επιστροφή στον αυταρχισμό», αναφέρει το VOLT

Το Volt Κύπρου με ανακοίνωσή του καταδικάζει «τη βίαιη καταστολή μιας καθόλα ειρηνικής διαδήλωσης» που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι βίαιες καταστολές ειρηνικών διαδηλώσεων δεν χωρούν σε μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα», υπογραμμίζει το κόμμα, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση αφορούσε «την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την παράνομη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού ενάντια σε πλοιάρια αμάχων που μετέφεραν τρόφιμα και φάρμακα στη Γάζα».

Το Volt προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επιστροφή στον αυταρχισμό, ούτε τη βία ενάντια σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαδηλώνουν ειρηνικά απλώς προς καθησυχασμό τρίτων». Παράλληλα ζητά διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για τα περιστατικά, ώστε να διασφαλιστεί πως «τα δικαιώματα των πολιτών θα προστατεύονται και δεν θα καταπατώνται με τέτοιου είδους πρακτικές».

Το Κίνημα Οικολόγων καταδικάζει τη χρήση βίας στη χθεσινή διαδήλωση

Το Κίνημα Οικολόγων καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια της ειρηνικής διαδήλωσης έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

Μεταξύ άλλων, ζητεί από τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να προχωρήσουν σε άμεση και σε βάθος έρευνα για το περιστατικό, καθώς και στην απόδοση ευθυνών.