Η απάντηση της Αστυνομίας για τη βία που άσκησε η ΜΜΑΔ στη διαμαρτυρία – Τι καταγγέλλει διαδηλωτής (ηχητικό)

Αντικρουόμενες παρουσιάζονται οι εκδοχές διαδηλωτών και αστυνομίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν υπέρμετρη αστυνομική βία και χρήση σπρέι πιπεριού, ενώ η Αστυνομία υποστηρίζει ότι επενέβη για να αποκαταστήσει την τάξη και να διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία, κατηγορώντας τους διαδηλωτές για παράνομη κατάληψη δρόμου.

Βίντεο δείχνουν μέλη της ΜΜΑΔ να απωθούν πολίτες, χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους, γκλοπ καθώς και δακρυγόνα. Το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα ζητούσε την απελευθέρωση του πληρώματος του στόλου Sumud και τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας. Η Αστυνομία δήλωσε ότι επενέβη για λόγους ασφάλειας, καθώς διαδηλωτές έκλεισαν τμήμα του οδοστρώματος.

«Δακρυγόνα σιντριβάνι κι όποιον πάρει ο χάρος»

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους, ένας από τους διαδηλωτές στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, περιέγραψε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» σκηνές έντασης και απρόκλητης βίας από πλευράς Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε αν είχαν εξασφαλιστεί άδειες για τη διαμαρτυρία, όμως τόνισε πως «ήμασταν περίπου 150 άτομα στο πεζοδρόμιο και οι ίδιοι οι αστυνομικοί μας είπαν να κατεβούμε στον δρόμο γιατί μαζευτήκαμε κάμποσοι». Οι διαδηλωτές κατέλαβαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μια σύγχυση εκείνη τη στιγμή», καθώς είχε ολοκληρωθεί μια ομιλία, οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. «Ήρθαν περιπολικά, κατέβηκαν 30 πάνοπλοι αστυνομικοί, μίλησαν με δύο από τους διοργανωτές και μετά έδωσαν σήμα και ξεκίνησε η επίθεση», περιγράφει ο Χαραλάμπους. Ο ίδιος καταγγέλλει πως χτυπήθηκε με γκλοπ στην παλάμη από αστυνομικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το χέρι του. «Πολύ σπρώξιμο με ασπίδες και έριχναν δακρυγόνα… σιντριβάνι και όποιον πάρει ο χάρος», δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Δεν έγινε ρίψη δακρυγόνων ούτε υπήρξαν τραυματισμοί»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, από πλευράς της υπερασπίστηκε τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων, τονίζοντας στην εκπομπή πως «προσπαθήσαμε να ορίσουμε υπεύθυνο και κατέστη αδύνατο». Όπως ανέφερε, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να παρεκτρέπονται και να μην συνεργάζονται.

Η ίδια διέψευσε ότι η Αστυνομία έδωσε εντολή στους διαδηλωτές να κατέβουν στον δρόμο, σημειώνοντας πως «έκοψαν την κυκλοφορία του δρόμου» με δική τους πρωτοβουλία. «Δεν τους το είπε η Αστυνομία», υπογράμμισε. Απαντώντας σε επικρίσεις περί υπέρμετρης παρουσίας δυνάμεων, τόνισε ότι «δεν κάναμε επίδειξη δύναμης», αλλά ζητήθηκε από τους πολίτες «να απελευθερώσουν τον δρόμο και να μεταφερθούν στο πεζοδρόμιο».

Αναφορικά με καταγγελίες για τραυματισμούς και χρήση δακρυγόνων, η κ. Λαμπριανίδου ήταν κατηγορηματική πως «δεν έγινε ρίψη δακρυγόνων ούτε υπήρξαν τραυματισμοί». Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν έχει δει όλα τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν. «Υπάρχει μια νομοθεσία και πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες», κατέληξε.

