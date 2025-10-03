Δεύτερο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα ελλιμενίστηκε στην Κύπρο

Αίτημα για ελλιμενισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε δεύτερο πλοίο, το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκλήρωσαν τον έλεγχο όλων των εγγράφων και των απαραίτητων πιστοποιητικών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αίτημα έγινε αποδεκτό και το πλοίο ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες γύρω στις έντεκα το βράδυ ένα σκάφος που συμμετείχε επίσης στο στολίσκο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, υπέβαλε αίτημα και τελικά ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Λάρνακας.

Στο σκάφος μεταφέρθηκαν τρόφιμα και νερό ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο λιμάνι και παρείχε ιατρική περίθαλψη σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν σ’ αυτό χωρίς όμως να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε Νοσοκομείο.