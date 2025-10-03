Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Δίνει διορία μέχρι την Κυριακή... αλλιώς έρχεται η κόλαση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ελλιμενίστηκε στο λιμανάκι της Κ. Πάφου το «Σειρήν» με 10 επιβαίνοντες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Γίνονται όλες οι νόμιμες διαδικασίες με την Αστυνομία και την Λιμενική τα μέλη των οποίων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχου

Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου ελλιμενίστηκε στις 17:00 το απόγευμα το πλοιάριο που κατευθύνονταν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο συμμετείχε στο στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμος Χριστοδουλίδης.

 Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το πλοιάριο επιθυμούσε να ελλιμενιστεί στο Λιμανάκι του Λατσιού αρχικά, ωστόσο επειδή δεν υπήρχε χώρος στο Λατσί ζητήθηκε να μεταβεί στην Πάφο και μετά από σχετικό έλεγχο όλων των χαρτιών του και των πιστοποιητικών και αφού όλα ήταν νόμιμα δέχτηκαν τον ελλιμενισμό του στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

 Σύμφωνα με τον ΓΔ της Αρχής Λιμένων «έχουμε προβεί σε έλεγχο όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους Σειρήν και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους».

Επιπρόσθετα ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το σκάφος έγινε αποδεκτό την στιγμή που δεν παραβιάστηκε η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως στο Σειρήν επιβαίνουν 10 άτομα. Σ’ αυτή την φάση συνέχισε, γίνονται όλες οι νόμιμες διαδικασίες με την Αστυνομία και την Λιμενική τα μέλη των οποίων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους ώστε να διαφανεί εάν είναι Ευρωπαίοι πολίτες , αν είναι τρίτων χωρών και λοιπά.

Tags

ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα