Συναγερμός στην ΠΟΕΔ μετά το περιστατικό στο Δημοτικό Αγίου Αντωνίου - Ζητά ελέγχους ασφάλειας σε όλα τα σχολεία

Συμβάν με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου, το οποίο σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και κατέστησε το σχολείο μέχρι την περασμένη Δευτέρα ακατάλληλο προς χρήση, θορύβησε την ΠΟΕΔ, η οποία με ανακοίνωση καλεί το Υπουργείο Παιδείας όπως προχωρήσει άμεσα σε ελέγχους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι παιδιά και προσωπικό Δημόσιων Σχολείων, φοιτούν και εργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της οργάνωσης Μύρια Βασιλείου είναι διαχρονικό αίτημα της ΠΟΕΔ, που δυστυχώς δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί από πλευράς ΥΠΑΝ.

Σε σχέση με το συμβάν, η κ. Βασιλείου εξήγησε ότι έβγαιναν καπνοί από τις πρίζες και το πρόβλημα που προέκυψε κατέστησε το κτήριο του σχολείου ακατάλληλο προς χρήση για μία περίπου εβδομάδα με συνέπεια οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν και μετακινηθούν σε άλλους χώρους μέχρι να αποπερατωθεί η ηλεκτρολογική συντήρηση και να κριθεί ασφαλές το κτήριο. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί πρόσθεσε επέστρεψαν στο σχολείο τη Δευτέρα.

Επειδή ανάλογα συμβάντα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν η ΠΟΕΔ, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης πρόσθεσε, ζητά όπως διενεργείται έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες κάθε χρόνο όπως και καθεχρονική να είναι η πιστοποίηση της καταλληλόλητας των χώρων όπου φοιτούν καθημερινά χιλιάδες παιδιά και εργάζονται εκπαιδευτικοί και άλλο προσωπικό των σχολείων.

Η κ. Βασιλείου είπε ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι σε όλο το φάσμα ασφάλειας, δηλαδή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, στατικότητας κτηρίου, υπενθυμίζοντας περσινό συμβάν σε σχολείο όταν έσπασε τζάμι, το οποίο με βάση τους κανόνες ασφάλειας έπρεπε να είναι διπλό. Υπάρχουν διάφορα θέματα ασφάλειας τα οποία πρέπει να τύχουν αξιολόγησης από ειδικούς, που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, ανέφερε.

Επανερχόμενη στο συμβάν με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου είπε ότι «για μία εβδομάδα γίνονταν συσκέψεις επί των συσκέψεων ώστε να ληφθεί απόφαση ότι το κτήριο είναι ασφαλές για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα παιδιά». Διερωτήθηκε αν «ο έλεγχος και οι συσκέψεις έπρεπε να προηγηθούν της έναρξης της σχολικής χρονιάς».

Ερωτηθείσα εάν το συμβάν στον Άγιο Αντώνιο είχε επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών ή άλλου προσωπικού του σχολείου, είπε ότι «ευχαριστούμε τον Θεό που δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε μέχρι να θρηνήσουμε επιπτώσεις σε επίπεδο ανθρώπινης υγείας ή ζωής».

Η κ. Βασιλείου καταλήγοντας σημείωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας ως εργοδότης οφείλει να παρέχει ασφάλεια στους χώρους, όπου εργάζονται εκπαιδευτικοί και κυρίως φοιτούν τα παιδία.

Στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι «εν έτει 2025 είναι απαράδεκτο να διεκδικούμε το αυτονόητο και να τίθεται καθημερινά υπό αμφισβήτηση το βασικό: η ασφάλεια ό,τι πολυτιμότερου έχουμε ως κοινωνία, των παιδιών μας».

