Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση έναντι της Ρωσίας, με τη χρονική επέκταση των στοχευμένων κυρώσεων κατά 47 ατόμων και 15 νομικών οντοτήτων για ένα ακόμη έτος, έως τις 9 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε σήμερα από το Συμβούλιο της ΕΕ, έρχεται σε μια περίοδο αύξησης των κινδύνων από την χειραγώγηση πληροφοριών (FIMI) και τις κυβερνοεπιθέσεις, έως τα σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές και τις προκλητικές πτήσεις drones, όπως αυτή που καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη στρατιωτική βάση Έλσενμπορν στα βελγογερμανικά σύνορα.

Τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024 περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των στοχοποιημένων προσώπων και οντοτήτων, απαγόρευση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές εταιρείες και πολίτες, απαγόρευση εισόδου και διέλευσης από την επικράτεια της ΕΕ, καθώς και την αναστολή αδειών εκπομπής για ρωσικά μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν σε καμπάνιες παραπληροφόρησης.

Η ενίσχυση του πλαισίου κυρώσεων από μέρους της ΕΕ το Μάιο του 2025 επέτρεψε την στοχοποίηση χρηματοδοτών υβριδικών επιθέσεων, καθώς και την κατάσχεση υλικών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με ρωσικές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει τώρα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο εφόσον πάρει το πράσινο φως από το Συμβούλιο, θα επεκτείνει τις κυρώσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι στρατιωτικές τεχνολογίες, με στόχο εταιρείες όπως η Rosneft και η Gazpromneft. Ωστόσο, κράτη μέλη που εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba, όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία, έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε μέτρα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα.

Η επόμενη κρίσιμη δοκιμασία θα είναι η έγκριση του 19ου πακέτου κυρώσεων, το οποίο—αν και υπό διαβούλευση—θα μπορούσε να αποκόψει περαιτέρω χρηματοροές προς τον ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό τομέα, ενώ παράλληλα η ΕΕ εξετάζει νέα μέτρα που θα περνούν και μέσα από Τιερί πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, για να προστατευθούν οι εκλογικές διαδικασίες των κρατών μελών της ΕΕ από παρεμβάσεις τρίτων χωρών.

ΚΥΠΕ