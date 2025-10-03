Ύδρευση με βυτιοφόρα λόγω ανεπάρκειας - Σήμα κινδύνου από τοπικές αρχές

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στη Βουλή του προέδρου του Επαρχιακού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε υδατικά έργα, διότι, όπως υποστήριξε, το 2025 αρκετοί δήμοι και κοινότητες της επαρχίας εξυπηρετούνται με νερό μέσω βυτιοφόρων, λόγω σοβαρής έλλειψης επάρκειας.

Σχολιάζοντας την αναφορά του κ. Χατζηχαραλάμπους, η οποία έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Επιτροπή Ελέγχου, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Έλενα Φοινικαρίδου, ανέφερε στον «Π» ότι το Τμήμα έχει υπόψη του μία περίπτωση τον περασμένο Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα την υδροδότηση κατοικιών σε ψηλές περιοχές του Δήμου Αθηένου. Επίσης σημείωσε ότι το πρόβλημα αφορούσε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι χρειάστηκε τρεις φορές να ενεργοποιήσουν την παροχή νερού με βυτία στην Αθηαίνου. Προηγήθηκε, είπε, η ίδια αρωγή σε τρεις κοινότητες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο του ΕΟΑ. Επίσης σημείωσε ότι προχώρησαν σε ειδική κατασκευή, ώστε οι κατοικίες της ψηλής περιοχής να υδροδοτούνται απευθείας από κεντρική δεξαμένη νερού.

Στο μεταξύ, μεταφορά νερού με βυτιοφόρα χρειάστηκε να γίνει κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και για δύο κοινότητες της Κύπρου, οι οποίες δεν είναι ενωμένες με το σύστημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέας Κιτρομηλίδης. Η ανάγκη ήταν για μία μέρα και, όπως είπε, οι κοινότητες αξιοποιησαν τη συμφωνία της Ένωσης με το ΤΑΥ για να καλύπτει το Τμήμα το κόστος για την αγορά και μεταφορά πόσιμου νερού με βυτιοφόρα στις υδατοδεξαμενές των κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Συνεχίζει να ισχύει το συγκεκριμένο πλάνο, πρόσθεσε, ώστε να βοηθηθούν όποιες κοινότητες παρουσιάσουν πρόβλημα.

Αίτημα για νέα μελέτη

«Θα πρέπει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να κάνει εκ νέου μία μελέτη, η οποία θα υποδεικνύει τις απαιτούμενες ποσότητες παροχής νερού σε κάθε περιοχή της Κύπρου. Μελέτη η οποία να λαμβάνει υπόψη τι πληθυσμό έχει πλέον ο κάθε δήμος και η κάθε κοινότητα, διότι οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν, έγιναν με βάση τα δεδομένα πριν 10 χρόνια και περισσότερο», ειπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους. «Θα πρέπει το ΤΑΥ να κάνει επικαιροποίηση των αναγκών, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη και το νερό, το οποίο χάνεται από βλάβες στο δίκτυο, μέχρι να μπορέσουν οι νεοσύστατοι ΕΟΑ να βρουν τους πόρους για να μειώσουν με έργα αυτές τις απώλειες. Το ΤΑΥ πρέπει να φροντίσει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού, για να μπορούν οι ΕΟΑ να το διαθέτουν στους πολίτες», πρόσθεσε.

Αυξημένες ανάγκες

Σύμφωνα με την κα Φοινικαρίδου, η Αθηαίνου έχει ψηλές περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες νερού, λόγω, όπως τους εξήγησε ο δήμος, των χρήσεων της γης και εστιατορίων, με αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη περίοδο να παρουσιαστεί το πρόβλημα επάρκειας νερού. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηαίνου, μετά από διεξοδική διερεύνηση του προβλήματος υδροδότησης της Αθηένου, διεφάνη ότι η ποσότητα υδροδότησής της πρέπει να αυξηθεί, αλλά ο αγωγός μεταφοράς από το Διυλιστήριο Τερσεφάνου δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έδωσε οδηγίες για να γίνει μελέτη, ώστε να αυξηθεί η παροχή νερού στην περιοχή. Ακόμα τέθηκε ως στόχος όπως τα απαιτούμενα μέτρα, τα οποία θα υποδείξει η μελέτη, ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο του 2026, πριν τη νέα καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει διευθετήσει όπως εργολάβος αρχίσει άμεσα εργασίες και να επιδιορθώσει πεζοδρόμια που καταστράφηκαν από διαρροές του νερού και παρέμειναν αδιόρθωτα για μεγάλο διάστημα.