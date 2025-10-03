Έκρυψε ναρκωτικά σε συσκευασίες πρωτεΐνης - Χειροπέδες σε 30χρονο (φώτο)

Ποσότητα ναρκωτικών ενός κιλού που ήταν κρυμμένα σε συσκευασίες σκόνης πρωτεΐνης, σε αποσκευή 30χρονου αλλοδαπού, εντόπισε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, σήμερα Παρασκευή μέσα στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στη Κύπρο, και κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας από μέλη της ΥΚΑΝ, λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων διενήργησε ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο σε αποσκευή 30χρονου αλλοδαπού που αφίχθηκε από άλλο κράτος μέλος στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο ο χειριστής εντόπισε κάποιες ανωμαλίες που έγειραν υποψίες ότι ενδεχομένως να υπήρχαν κρυμμένες στην αποσκευή ναρκωτικές ουσίες και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ο φυσικός έλεγχος.

Κατά την διενέργεια του φυσικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εντοπίστηκε ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη δύο συσκευασίες πρωτεΐνης σε σκόνη, μέσα στις οποίες υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες δύο νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με πράσινη ξηρή φυτική ύλη (κάνναβη) συνολικού βάρους 1 κιλού και 72 γραμμαρίων.

Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για περαιτέρω διερεύνηση. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, λειτουργοί της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα στην οικία του αλλοδαπού στη Λάρνακα όπου εντόπισαν και άλλες μικρές ποσότητες ναρκωτικών (φυτική και ρητίνη κάνναβη), με τις έρευνες από το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Λάρνακας να συνεχίζονται.

ΚΥΠΕ